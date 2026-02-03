C-LM se reúne con la Representación Permanente de España en UE para garantizar la protección a productos artesanales

Archivo - Navaja conmemorativa del aniversario del Museo de la Cuchillería. - AYUNTAMIENTO - Archivo

BRUSELAS/TOLEDO 3 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS Roberto Martos Carrillo) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha reunido este martes en Bruselas con miembros de la Representación Permanente de España (Reper) en la Unión Europea con el fin de garantizar la protección de los productos artesanales de la Comunidad Autónoma, más allá de sus fronteras.

Ha sido el vicepresidente segundo de la Comunidad Autónoma, José Manuel Caballero, el que ha mantenido una reunión en Bruselas para tal fin con el consejero de Consumo de la Reper, José Manuel Argilés, y el consejero de Política Territorial y Asuntos Generales, Juan Hernández.

En declaraciones a los medios, Caballero ha destacado la cantidad de productos artesanos de la región, como la navaja de Albacete, el damasquinado de Toledo o el encaje de bolillos de Almagro, que "necesitan y merecen" protección "más allá de nuestras propias fronteras regionales e incluso nacionales".

Por lo que en esta reunión, el Ejecutivo regional pretende comprobar cómo se está implementando el proceso por el cual se va a proteger también desde la Unión Europea y desde las instituciones europeas las artesanías locales, las artesanías regionales y las artesanías nacionales.

"De lo que se trata es de garantizar que se impiden las falsificaciones, que se persiga el que se puedan falsificar determinados productos artesanos de Castilla-La Mancha o del resto de Europa en la propia Unión Europea y en terceros países", ha subrayado.

Para concluir, ha indicado que con esta promoción de la artesanía, con su comercialización y con su protección a nivel europeo se está logrando mantener el empleo y "la vida" en las zonas rurales, haciendo una protección "mucho más extensa y mucho más eficaz" que la que ha venido manteniendo hasta ahora.