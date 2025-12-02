C-LM revisa con el sector protocolos de actuación para prevenir, vigilar y aplicar medidas frente a la peste porcina

La directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez - JCCM

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural mantuvo en la tarde ayer varias reuniones telemáticas para coordinar, junto a diferentes departamentos del Gobierno regional, y trasladar al sector porcino, el trabajo de prevención, vigilancia y aplicación de medidas de bioseguridad después de la aparición de varios casos de peste porcina africana en jabalíes en la provincia de Barcelona.

En una primera reunión participaron responsables de las Delegaciones provinciales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Servicios Veterinarios Oficiales y representantes de las Consejerías de Desarrollo Sostenible y de Sanidad, para establecer los mecanismos de coordinación entre la propia Administración regional, contando además con el apoyo de expertos en Sanidad Animal del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), ha informado la Junta en nota de prensa.

Acto seguido, tuvo lugar el encuentro con el sector porcino y representantes empresariales, a los que se trasladó "el apoyo, la colaboración y la unidad de acción del Gobierno regional" para abordar esta situación y lograr, entre todos, que tenga el menor impacto posible en el sector regional. A este encuentro, dada la implicación de estos colectivos en la gestión de la fauna silvestre, asistieron también veterinarios y representantes del sector cinegético.

Desde el Ejecutivo autonómico, la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, encargada de coordinar estos trabajos, ha señalado que "Castilla-La Mancha cuenta con un sector del porcino muy competente, que hace las cosas muy bien y tenemos que seguir en esta línea".

En ese sentido, ha explicado que tanto el conjunto del sector como la Administración tienen que seguir incidiendo en la importancia de ser prudentes en los movimientos de animales y, sobre todo, en la aplicación de las medidas de bioseguridad, limpieza y desinfección para evitar que ningún virus entre dentro de una explotación, incidiendo en particular en "la importancia de aumentar la vigilancia pasiva por parte de todos los sectores implicados".

También se insiste desde el Ejecutivo autonómico en "pedir prudencia para no dar pasos que afecten negativamente al porcino, dado que tiene gran importancia en el conjunto del sector agroalimentario". En este sentido, se lanza un mensaje de tranquilidad a los consumidores, dado que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Por último, la directora general ha agradecido a los expertos del IREC la aportación de todo su conocimiento en esta materia, fundamentado en muchos años de estudio de la fauna cinegética y en concreto de jabalíes, lo que ha permitido elaborar un mapa para conocer dónde se encuentra la mayor población de estos animales. Un reconocimiento que ha extendido a todas las personas, asociaciones e instituciones que han participado en estas reuniones.