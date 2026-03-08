C-LM sale a la calle para luchar por mantener los derechos y las libertades de las mujeres

Cabecera de la manifestación en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han salido este domingo a la calle en Castilla-La Mancha con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, para luchar por mantener los derechos y las libertades que las mujeres se han dado a lo largo de los años.

Han sido varias las manifestaciones y concentraciones que se han celebrado a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma, como la que ha convocado la Plataforma 8M en Toledo que ha partido del Paseo de La Vega para concluir en la Plaza de Zocodover.

En la capital castellanomanchega se han podido se han podido escuchar lemas como 'No a la guerra', 'Esta marcha no es de fiesta es de lucha y protesta', 'Queremos empleo, trabajo nos sobra', 'Contra el capital feminismo radical', 'Mujer que se organiza no plancha tus camisas' o 'No es un caso asilado, se llama patriarcado'.

Antes del inicio de la misma, la portavoz de la Plataforma 8M, Lourdes Madrid, ha atendido a los medios para indicar que la convocatoria de esta manifestación obedece a la lucha que llevan a cabo por los derechos de las mujeres.

"Reivindicamos que tengamos en cuenta que los derechos de las mujeres no se están cumpliendo en muchos sitios y que tenemos una libertad que nos hemos dado durante años. Queremos mantener, al menos, lo que tenemos y avanzar en derechos", ha subrayado.

Preguntada por la acción del Ayuntamiento de Toledo este 8M, Madrid ha lamentado que "invisibilice" a las mujeres y a la violencia de género puesto que no cuenta con una Concejalía de Igualdad. "No podemos esperar nada de ellos".

En cuanto a las demandas que ponen este 8M encima de la mesa desde la Plataforma ha destacado el derecho al aborto por parte de las mujeres ante el que los hospitales públicos "no están haciendo nada". "Nos obligan a ir a clínicas privadas y es muy complicado".

En esta manifestación ha estado presente la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, que ha querido tener un recuerdo hacia todas "esas mujeres anónimas" que han luchado "durante muchos años en condiciones difíciles para que hoy mujeres estemos en puestos de responsabilidad y tiremos para que puedan tener todos los derechos y las libertades del mundo".

"La educación es la base de cualquier libertad y este gobierno así lo cree y por supuesto este gobierno está trabajando aunque es mucho todavía el camino que tenemos que recorrer", ha dicho, para defender que el Ejecutivo central es un "gobierno feminista".

Esto, ha añadido, "significa que los hombres y que las mujeres tenemos los mismos derechos y tenemos, todos y todas, que trabajar para que esto sea así y haya una igualdad real que todavía no existe en nuestro país.

Ha querido tener una "mención especial" para los que niegan la violencia machista, "no solamente a nivel nacional sino también a nivel mundial con una corriente de algunos partidos políticos, la ultraderecha, en la que niegan la violencia machista".

"La violencia machista existe y creo que es antagónica totalmente con las libertades y hay que erradicarla de raíz. Esa violencia ya se ha cobrado la vida en este último año de diez mujeres y esto no puede ocurrir", ha subrayado.

Finalmente, sobre el hecho de que el Ayuntamiento de Toledo no haya puesto el lazo morado en su fachada, Tolón ha dicho que le parece "muy triste" que sea la primera vez en la historia de la ciudad de los últimos años donde el gobierno del PP "no tiene en cuenta a las mujeres". "Están totalmente subrogados a la ultraderecha, que es la que realmente está gobernando en muchas cuestiones la ciudad de Toledo".

ALBACETE

En Albacete, la marcha ha comenzado coincidiendo con una lluvia leve que ha acompañado a las miles de personas que han recorrido las calles de la ciudad, resonado cánticos como 'Que viva la lucha de las mujeres', 'Tranquila, hermana, aquí está tu manada', 'Te cuidan tus amigas, no la policía' o 'No son accidentes, son feminicidios'.

La cabecera, liderada por la Coordinadora 8M de Albacete, ha abierto paso con la pancarta de 'Juntas somos imparables', seguida de asociaciones sindicales y grupos socialistas. El recorrido ha concluido en la Plaza del Altozano, donde las manifestantes han hecho un semicírculo con el resto de carteles de protesta, entre los que se leían mensajes como 'Opinas que el feminismo no te representa y te olvidas que opinas gracias a él' o '8M, Memoria y Lucha'.

Desde el escenario que se ha instalado para la ocasión en la plaza, la feminista Natalia Mora ha leído el manifiesto de la coordinadora, quien ha señalado que las mujeres "con lluvia o sin lluvia, tomamos hoy las calles" para luchar por la igualdad".

El texto ha cargado contra "el capitalismo feroz" y la "especulación insoportable de la vivienda", ha recordado que las mujeres siguen sufriendo discriminación laboral, a las 10 mujeres y los dos menores asesinados en casos de violencia machista en lo que va de año, el derecho femenino "a soñar, formarnos y trabajar" y la petición de "un mundo sin genocidio, sin guerras ni deportaciones".

GUADALAJARA

En Guadalajara, donde el Movimiento Feminista ha convocado una manifestación desde el Monumento a la Constitución al Palacio del Infantado, la marcha este año se centraba en el eslogan 'Feminismo contra el rentismo' porque "sin hogar no hay igualdad".

Entre las proclamas durante la marcha se han escuchado 'Papeles para todas o todas sin papeles', 'Han llegado las feministas' o "Manolo, Manolo, que hoy cenas solo'. También se han escuchado reivindicaciones vinculadas al ámbito laboral y de los cuidados, como 'Ayuda a domicilio, servicio esencial: sin nosotras no hay cuidados'.

Una movilización en la que han participado gente de todas las edades y colectivos así como representantes institucionales, entre ellos la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, así como el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido.

Minutos antes de iniciarse la marcha, la consejera de Igualdad ha defendido un feminismo "sosegado, pacifista y basado en el consenso". "Hoy, desde las calles, también gritamos por ese no a la guerra en nombre de las mujeres. Qué no se nos utilice como excusa para llevar a cabo ataques que no están amparados bajo el derecho internacional", ha remarcado.

La titular de Igualdad ha pedido evitar la utilización de la igualdad y "desterrar los bulos y la desinformación que han fragmentado el movimiento en los últimos años". En este sentido, ha incidido en que cuestiones como las agresiones sexuales o la defensa de los derechos de las mujeres no deben convertirse en "un pim pam pum político".

Así, ha reclamado responsabilidad institucional para proteger a las víctimas y reforzar las políticas públicas de igualdad. Como medida concreta de apoyo al movimiento feminista, la consejera ha anunciado la publicación, a partir de este lunes, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, una nueva orden de subvenciones dotada con 410.000 euros para entidades que quieran poner en marcha proyectos de igualdad en la comunidad autónoma.