C-LM sanciona con 14.500 euros a Monbus por las deficiencias en el servicio de transporte entre Toledo y Talavera

TOLEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Fomento, ha iniciado el procedimiento para sancionar a la empresa de transporte Monbus por las deficiencias en la prestación del servicio de viajeros entre Talavera de la Reina y Toledo, imponiendo una multa de casi 15.000 euros.

Según la resolución de la Secretaría General de la Consejería, a la que ha tenido acceso Europa Press, desde el inicio de la ejecución del contrato, "han sido varios los requerimientos y apercibimientos realizados a la empresa contratista debido a las numerosas quejas presentadas por los usuarios".

El primero de ellos fue emitido mediante escrito de 12 de julio de 2024, como consecuencia de reiterados retrasos puestos de manifiesto por varios usuarios, según el documento.

Tras un segundo apercibimiento el 4 de noviembre de 2025, "se le concedió a la empresa un plazo de quince días hábiles para corregir las deficiencias señaladas y adoptar las acciones oportunas" que aseguraran el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el contrato.

Después de este movimiento, según el texto de la resolución, "finalizado el plazo concedido, la concesionaria comunicó por escrito, el 25 de noviembre de 2025, las medidas adoptadas, las cuales resultaron insuficientes, ya que las quejas de los usuarios se han vuelto a reiterar".

Considerando el elevado número de reclamaciones documentadas en el expediente, se elevó informe de propuesta detallando los incumplimientos observados durante la ejecución del contrato y las penalidades correspondientes a los mismos, solicitando que, en su condición de órgano de contratación, "se iniciara el procedimiento para la imposición de dichas penalidades".

Según el argumento de la resolución, "la conducta de la empresa contratista constituye un incumplimiento manifiesto de diversas obligaciones derivadas del contrato suscrito con esta Secretaría General".

Falta de puntualidad y continuos retrasos aparecen como motivos de la sanción, ejemplificados en el texto con incidentes concretos. Por ejemplo, el 19 de septiembre, "la expedición Talavera-Torrijos estaba prevista a las 15.30 horas, y a las 17.00 horas no había pasado aún el autobús".

Retrasos superiores a 30 minutos, llegadas tardías, falta de limpieza en vehículos y deficiencias técnicas se incluyen en la muestra del texto de la Consejería, que asegura que incluso algunos viajeros han transitado de pie en algunos servicios.

"Se han dejado a usuarios sin transporte durante más de 24 horas sin causa justificada, lo que constituye un abandono parcial del servicio", asegura Fomento de Castilla-La Mancha.

Añade a todo esto la falta de calefacción en algunos casos, cierres defectuosos de puertas y anclajes de cinturones incorrectos.