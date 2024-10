C-LM, entre las seis regiones que no disponen de espacios para albergar sepulturas de personas musulmanas

MADRID/TOLEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Entierro Digno' de musulmanes en Madrid ha pedido este martes espacios de sepultura y han denunciado que solo ofrecen acceso a su comunidad 35 de los 17.800 cementerios que hay en España.

Las comunidades autónomas que actualmente no disponen de espacios para albergar sepulturas de personas musulmanas son Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Madrid.

En este sentido, la presidenta del movimiento, Maysoun Douas, ha explicado que en la Comunidad de Madrid hay actualmente más de 300.000 personas que son musulmanas y que todas ellas están faltas de un espacio de sepultura acorde a sus creencias.

"Lo que estamos pidiendo ahora mismo a las administraciones públicas es que realmente hagan accesible esos espacios municipales que son parte de sus competencias también y no estamos hablando de nada raro, estamos hablando de que la orientación sea la adecuada porque el resto del protocolo funerario es el mismo", ha explicado Douas en declaraciones a medios en el espacio ECOOO, en el marco de la jornada de reflexión y debate 'Garantizando Derechos: El acceso a un entierro Digno'.

Asimismo, ha destacado que la Constitución española recoge el derecho a recibir una sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos.

Igualmente, ha añadido que las personas musulmanas en la Comunidad de Madrid tienen que buscar ellos mismos diferentes alternativas, como espacios privados fuera de la comunidad autónoma, en Valencia o expatriaciones. "Pero, evidentemente, no todos los musulmanes son extranjeros y eso significa que los musulmanes españoles no tienen un espacio donde enterrarse y donde descansar", ha recalcado.

También ha explicado que personas musulmanas han llegado a estar tres meses en cámaras frigoríficas a la espera de una solución. En cuanto a términos económicos, ha señalado que puede suponer para los familiares un coste entre los 3.000 y los 12.000 euros, dependiendo de donde vaya a descansar el cuerpo finalmente.

Respecto a los cementerios de Griñón y Carabanchel, Douas ha indicado que el primero de ellos lleva casi dos años sin admitir nuevas sepulturas. En cuanto al segundo, ha dicho que se encuentra a la espera de que se urbanice una parcela con los criterios que debe reunir para enterrar a personas musulmanas.

En esta misma línea, ha señalado que en Barcelona "antes del Covid se dieron cuenta de que esto era un problema y que se tenía que resolver y empezaron a ponerse manos a la obra, disponiendo de varios espacios".

"FALTA DE INFORMACIÓN" Y "PASIVIDAD"

Por otro lado, Carmen Fernández, que sufrió hace unos daños diferentes problemas para enterrar a su marido musulmán en Madrid, ha lamentado la "falta de información" sobre esta cuestión y la "pasividad" de las administraciones. "Mi problema es que yo no sabía nada del sistema de enterramiento, ni nada, ni los procedimientos, ni nada de lo que había que hacer en caso de un entierro musulmán", afirma.

Carmen ha asegurado que, finalmente, enterró a su marido en Griñón, pero que, años más tarde, se enteró de que los cementerios no son católicos como ella creía, sino que son para todas las confesiones. "Yo no lo sabía. Si lo llego a saber, pues me hubiera rebotado bastante al saber que tenía que irme a no sé cuántos kilómetros a enterrar a mi marido, cuando podía haberlo enterrado en un cementerio municipal", ha apuntado.

El nacimiento de 'Entierro digno' nace después de que en 2013 tuvieran lugar movilizaciones ciudadanas para mostrar su rechazo al cierre del cementerio de Griñón. "Demostró la necesidad de defender de un modo más estructurado este derecho constitucional básico", ha indicado la asociación.