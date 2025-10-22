C-LM tarda en pagar 21,64 días a proveedores, por debajo de los 30,45 de la media nacional

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas se situó en agosto en 30,45 días. Galicia (12,88 días) fue la autonomía que menos tardó, seguida de Extremadura (16,99 días), Canarias (18,67 días), Andalucía (20,70 días), Castilla-La Mancha (21,64 días), Aragón (22,57 días), La Rioja (25,17 días), Comunidad de Madrid (25,91 días) y País Vasco (27,01 días), según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda.

A la cola se sitúa la Región de Murcia (72,07 días), que sigue liderando las regiones que superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días, seguido de las Islas Baleares (38,55 días), Comunitat Valenciana (35,06 días), Asturias (34,03 días) y Cantabria (33,39).

Por encima de los 30 días se han situado, además de las mencionadas, Castilla y León, (31,39) Navarra (31,42) y Cataluña (32,31). En el caso de las autonomías, la cifra media de 30,45 días supone un aumento de 3,93 días respecto al mes anterior.

En relación con la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se situó en 26,92 días y la de operaciones pendientes de pago en 35,25 días, lo que supone un aumento respectivo de 4,51 días en la ratio de operaciones pagadas y una subida de 2,86 días en la ratio de operaciones pendientes de pago respecto al mes anterior.

CASI 27 DÍAS LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Por su parte, el plazo de pago de la Administración central se ha cifrado en 26,74 días, mientras que las entidades locales en el modelo de cesión registraron un plazo de pago a proveedores de 32,40 días, lo que significa 17,47 días menos que en el mismo periodo del año anterior, y en lo que respecta al PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social, se estableció en 8,73 días.

Asimismo, la ratio de operaciones pagadas de la Administración central se ha situado en 26,26 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago alcanzó los 27,38 días.

Además, la deuda comercial alcanzó en agosto los 4.500,2 millones de euros, lo que equivale al 0,27 % del PIB nacional y una disminución de 785,2 millones de euros con respecto al mes anterior, es decir, un 14,86 % menos.

Por su parte, los pagos de naturaleza comercial efectuados en agosto ascendieron a 6.105,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 24,58% con respecto a agosto de 2024. De ellos, 4.175,6 millones de euros corresponden a pagos de naturaleza sanitaria, un 29,46 % en relación con el mismo periodo del año anterior.