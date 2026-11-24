La consejera de Economía, Empresas y Empleo de C-LM, Patricia Franco, reunida con el Foro de Importadores Alimentarios de la India. - JCCM

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa tejiendo sinergias con las grandes entidades empresariales de sectores de oportunidad para la región en la India. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha manteniO sendos encuentros en Nueva Delhi con el Foro de Importadores Alimentarios de la India (FIFI, en sus siglas en inglés) y con la Asociación de Fabricantes de Componentes de Automoción de la India (ACMA).

Franco, ha destacado el valor de ambas reuniones, orientadas a establecer nuevas oportunidades para la región en dos sectores que juegan un papel clave tanto en la internacionalización de la economía regional como para la consolidación del potencial industrial de Castilla-La Mancha.

La delegación para la captación de inversiones que encabeza la consejera ha participado este martes en la recepción oficial para el Gobierno de Castilla-La Mancha que ha celebrado el embajador de España en Nueva Delhi, Alfredo Martínez, a quien Franco ha agradecido la colaboración y el trabajo conjunto desarrollado con anterioridad al viaje por parte de la Oficina Económica y Comercial de España en la India y el Ejecutivo autonómico, para diseñar una agenda de alto nivel e interés para la región; así como el acompañamiento que en estas jornadas está prestando a la delegación castellanomanchega.

En el marco de esta agenda, según informa el Gobierno regional, la delegación regional ha mantenido una reunión con el Forum of Indian Food Importers (FIFI), la principal asociación representativa de los importadores de alimentos y bebidas en India, que desempeña un papel relevante en la promoción y desarrollo del sector de alimentos y bebidas importados, proporcionando apoyo a empresas nacionales e internacionales en aspectos relacionados con la regulación, los requisitos de acceso al mercado, el etiquetado, la seguridad alimentaria y la identificación de oportunidades comerciales.

En su red se engloban más de 6.500 actores del sector y alrededor de 1.600 marcas, y es una entidad que desempeña un papel muy relevante en la conexión entre exportadores e importadores y en la consolidación de las relaciones comerciales internacionales.

El contacto directo con FIFI, una red de la que el IPEX es miembro desde el año 2022, cobra especial relevancia por la proximidad de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, que supondrá una rebaja paulatina de los aranceles en partidas agroalimentarias no sólo para el bloque europeo, sino también para España y en concreto para Castilla-La Mancha, tales como el aceite de oliva, bebidas y zumos de fruta o el vino.

El acuerdo comercial recoge la desaparición del arancel actual del aceite de oliva, que es del 45%, bien a la entrada en vigor o tras un periodo de transición de cinco años; y también una sucesión progresiva del arancel del 55% que tienen las bebidas sin alcohol y los zumos de frutas, en un periodo de cinco años.

Para alimentos procesados, el arancel actual, del 33%, también sufrirá una disminución progresiva; y las exportaciones a la India de bebidas alcohólicas reducirán drásticamente el arancel actual, del 150%, hasta llegar hasta el 30% para la mayoría de los vinos, el 40% para todas las bebidas espirituosas y el 50% para la cerveza. También recoge un acuerdo beneficioso para la exportación de frutas, y la creación de un grupo de trabajo sobre vinos y licores.

El segundo de los encuentros que la delegación regional ha mantenido este martes en el marco de su agenda institucional en la India ha sido con la Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA), que es la principal asociación empresarial de la industria de componentes de automoción en el país y representa a los fabricantes de piezas, sistemas y tecnologías que abastecen tanto al mercado nacional como a los principales fabricantes de vehículos del mundo.

Cuenta con más de 1.100 empresas asociadas, reuniendo una amplia representación de una de las más importantes industrias manufactureras de la India, y cuenta entre sus actividades con la promoción de inversiones y la sostenibilidad.

"El sector agroalimentario es esencial en la internacionalización de nuestra economía, y el acuerdo entre la UE y la India abre un escenario muy favorable a sus exportaciones a uno de los mayores mercados de consumo de todo el mundo en los próximos cinco años", ha señalado Patricia Franco, que también ha valorado el posicionamiento que tiene la región en la industria relacionada con la cadena de valor de la automoción, "y esa experiencia junto con las ventajas estratégicas de inversión en Castilla-La Mancha puede ser de gran interés en la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en el sector, como es la de los componentes de automóviles de la India", ha finalizado.