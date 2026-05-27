C-LM trabaja en desarrollar la unidad hospitalaria para practicar abortos y aclara que "probablemente" habrá más

La consejera portavoz, Esther Padilla. - PIEDAD LOPEZ

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha precisado que está trabajando ya en la unidad para practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en uno de los hospitales públicos de la Comunidad Autónoma, pero ha aclarado que "probablemente habrá más centros hospitalarios públicos donde se pueda poner en marcha esta unidad".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa este miércoles, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha señalado que "se necesita un mínimo de profesionales para poder en marcha una unidad". "Tampoco nos engañemos. Que haya un único profesional en un centro no será suficiente".

Además, ha reaccionado a una información publicada por la Cadena Ser en la que profesionales sanitarios aseguraban que sí existen ginecólogos dispuestos a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la red pública, pero denunciaban que las jefaturas de servicio o gerencias objetoras son las que frenan cualquier intento de poner en marcha esta prestación.

Padilla ha señalado que estas manifestaciones aparecen cuando se ha hecho efectiva la puesta en marcha del registro de objetores de conciencia. "Lo que decían es que eran objetores. No había disponible nadie. Ahora que se tienen que inscribir, pues entonces sí, alguno parece ser que ha salido diciendo 'oye yo estoy dispuesto'", ha reaccionado la portavoz.