C-LM trabaja con el Gobierno central para lograr que los policías locales en prácticas puedan portar armas

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha desvelado que su departamento está intentando lograr que el Gobierno nacional pueda dar el visto bueno a que los policías locales de la región que están en prácticas puedan portar armas.

En su intervención durante el acto de graduación del alumnado que ha superado la segunda edición del XXXVII Curso Selectivo de Formación Inicial de Policía Local, ha precisado que "es una demanda también de la propia policía: que los policías locales que estén en prácticas puedan portar armas como así ocurre con la Guardia Civil y la Policía Nacional".

Del mismo modo, el Gobierno regional quiere que el Gobierno central facilite la prestación del servicio de Policía Local de forma conjunta entre municipios limítrofes.

Respecto a esta petición, señala Ruiz Molina, "los actuales requisitos de la legislación básica del Estado impiden hacerlo" con facilidad.

"No digo que lo hayamos conseguido. Estamos intentándolo conseguir porque desde luego somos conscientes de la importancia del cuerpo de la policía local en la región", ha remarcado.

Además, en materia de colaboración con el Gobierno central, Castilla-La Mancha ya ha firmado un acuerdo con la Dirección General de la Policía Nacional para elaborar un modelo de evaluación de riesgos laborales dirigidos a la Policía Local y que debe servir de referencia a los ayuntamientos.

LA PROMOCIÓN CON MÁS MUJERES

Tras el acto de entrega de los diplomas en este curso, 73 agentes se incorporarán a diferentes municipios de la región, 24 de ellos mujeres, lo que representa el 33 por ciento, la promoción con mayor número de mujeres.

Recordando que en el mes de julio entregó el diploma acreditativo a la primera mujer intendente jefe, el consejero ha abogado por que las policías locales animen al resto de mujeres para que se incorporen al cuerpo, que ha pasado de un 7% de presencia femenina a un 13% en la región.

Ensalzando medidas que puedan favorecer la incorporación de la mujer a la Policía Local, ha mencionado le eliminación del requisito relativo a poseer una estatura mínima, o las medidas en relación a la protección de las mujeres policías en sus condiciones de trabajo durante los períodos de gestación, maternidad y lactancia.

"Vamos a pasos agigantados. Si estamos en el 13% tenemos que llegar a ese 50% de mujeres dentro del cuerpo de la Policía Local", ha deseado.

26 MUNICIPIOS TENDRÁN POLICÍAS

Tras nueve meses de formación, 1.700 horas lectivas, 26 municipios de la región --que representan a 600.000 personas-- van a contar estos nuevos policías locales, bien porque cuentan por primera vez con agentes locales o bien porque van a poder reforzar la plantilla de su municipio.

Este curso "es el número cien de todos los impartidos en la Escuela de Protección Ciudadana", donde se han formado 2.000 nuevos policías locales, "una cifra que se va a acrecentar en los próximos años porque el 30% de la plantilla de Policía Local tiene 55 o más años".

Por lo tanto, espera el consejero de Hacienda "que a final del 2027 hayamos formado a 1.000 nuevos policías locales", cifras que reflejan "el compromiso de los ayuntamientos por mejorar y potenciar este cuerpo de titularidad municipal para hacer frente a las nuevas exigencias en materia de seguridad".

La "firme colaboración" del Gobierno regional con los ayuntamientos en todo lo que se refiere al funcionamiento de la policía local juega un papel importante, y está "basada en el diálogo, buscando siempre el mayor consenso posible".

Un total 22 ayuntamientos, "con medios humanos y técnicos limitados", han encomendado a la Junta que realice "el proceso selectivo para cubrir 40 plazas de Policía Local", un proceso que ha comenzado en este trimestre, al que le sigue el próximo curso que comenzará el próximo mes de enero.

Un total 2.100 efectivos están realizando su trabajo en tantos municipios que representan el 80% de la población y que colaboran con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Si hay libertad, hay democracia y cuando hay democracia hay prosperidad. Por lo tanto, el trabajo que realizáis en el ejercicio de vuestras funciones es mucho más importante de lo que os podríais imaginar", ha ensalzado Ruiz Molina.