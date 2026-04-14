C-LM y Transportes continúan trabajando para presentar "un importante avance" de la estación del AVE en Toledo

El consejero de Fomento, Nacho Hernando. - JCCM/PIEDAD LOPEZ

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa trabajando con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para presentar dentro de poco "un importante avance" del documento común ligado al acuerdo para la propuesta de la parada del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo, también consensuada con el Ayuntamiento de la ciudad.

Así lo ha reaccionado a preguntas de los medios en rueda de prensa el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ya el pasado 9 de marzo señaló que las tres partes estaban terminando de perfilar la presentación de la propuesta.

Este acuerdo pasa por la propuesta inicial que llevaron a término el Ayuntamiento y la Junta, que consistía en mantener la estación de tren del barrio Santa Bárbara --que se destina al trayecto Avant Madrid-Toledo-- y que ésta conectara con un andén pasante situado en un terreno municipal frente al centro comercial Luz del Tajo.

"Seguimos en conversaciones con el Ministerio, que están siendo positivas, y podremos presentar dentro de poco ya un importante avance", ha afirmado Hernando este martes, que ha añadido que faltan "algunas reuniones de trabajo" que están ya programadas para las próximas fechas.

COMPROMISO MONBUS

De otro lado, a preguntas de los medios sobre los compromisos laborales que adquirió la empresa Monbus para el transporte de autobús entre Toledo y Talavera de la Reina, Hernando ha confirmado que sí los está cumpliendo, pues, "si no hubieran cumplido" el Gobierno regional les hubiera rescindido el contrato.

"Lamento que suene así de tajante pero dadas las circunstancias es lo que hubiéramos planteado y de hecho ahí está el expediente listo por si retornaran los problemas. En esto lo lamento mucho pero la paciencia de la gente se ha agotado y la mía por supuesto que también", ha avisado el consejero del ramo.

La empresa Monbus se comprometió con el Gobierno regional a llevar a cabo mejoras en la línea de autobús Toledo-Talavera de la Reina que pasaban por la incorporación de vehículos de menos de tres años en las próximas dos semanas, renovar la estrategia de mantenimiento y limpieza de la flota, reorganización de turnos y formación para sus trabajadores.