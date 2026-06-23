C-LM vivió una primavera "muy cálida", la segunda con temperaturas más altas desde 1961 y con incremento de 1,6 grados

Archivo - Lluvia en Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha vivido una primavera "muy cálida", la segunda con las temperaturas más altas desde 1961, igualada con la de 2017, y solo superada por la de 2023, con una media que ha incrementado en 1,6 grados el valor normal de los primeros 20 años de este siglo. Guadalajara se sitúa a la cabeza de esta subida, viviendo su primavera más calurosa desde que se tienen registros.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el delegado territorial de Aemet, Luis María Bañón, junto al subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Ángel Devia, quienes han dado a conocer los datos que recoge el balance de la primavera 2026 en la región.

En concreto, el informe resalta que el mes de abril ha sido "extremadamente cálido", el segundo en cuanto a temperaturas más altas desde 1961. Para la segunda quincena de abril las temperaturas estuvieron "muy por encima de lo que es habitual" ha explicado el delegado territorial de Aemet, apuntando que solo en el final de ese mes se produjo un episodio de precipitaciones.

Asimismo, Bañón ha destacado que Toledo y Ciudad Real han vivido su segunda primavera más calurosa de todos los registros, mientras que en Cuenca fue la cuarta más cálida de su serie histórica, y en Albacete el carácter térmico resultante ha sido cálido. Únicamente marzo ha registrado temperaturas de carácter normal y ha sido húmedo en precipitaciones.

También la temperatura del mes de junio ha sido "desde el día uno" superior a la media. Los días de calor récord en la región se registraron el 29 y 30 de mayo, con temperaturas máximas de 39 grados en Viso del Marqués (Ciudad Real) y de 38,7 grados en Almadén (Ciudad Real). Paralelamente, las temperaturas mínimas de la estación se registraron en Cañada de Nerpio, con -7,3 grados; y en Munera, con -6,9 grados, ambas en Albacete.

PRECIPITACIONES "MUY ESCASAS"

En términos generales, las precipitaciones se han quedado en el 79% de lo que es habitual, con lluvias concentradas en el mes de marzo y en el final del mes de abril. Además, del balance se desprende que ha llovido más en las zonas limítrofes de la región y "algo menos" en el centro, con una media regional de 117,3 litros por metro cuadrado.

Sin embargo, la primavera 2026 no se sitúa entre las más secas de la serie histórica regional. Las estaciones que acumularon más precipitación fueron Campisábalos, con 251,8 litros por metro cuadrado; y El Pedregal, con 208,6 litros por metro cuadrado, ambas de Guadalajara. Por el contrario, los menores acumulados se registraron en Cuenca y Toledo, donde no se alcanzaron los 70 litros por metro cuadrado.

En esta línea, el delegado territorial de Aemet ha aseverado que las precipitaciones en el final de la primavera han sido "muy escasas". "Está lloviendo de forma tormentosa, muy aislada, está dejando zonas con precipitación, pero muy localizadas en el espacio" ha concretado.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS

En cuanto a la actividad tormentosa, esta se concentró principalmente entre finales de abril y principios de mayo, con 5.560 rayos en total. Al hilo, los episodios de precipitaciones más intensas se dieron durante marzo y finales de abril, con la máxima diaria registrada el 6 de marzo en Hellín (Albacete), con 51,2 litros por metro cuadrado.

Por último, las nevadas más intensas se produjeron el 10 de marzo en zonas que superan los 700 metros de altitud de las provincias de Albacete y Cuenca. Mientras que el viento que predominó fue de componente oeste, con el más intenso registrado el 29 de marzo en Abia de Obispalía (Cuenca), con rachas de 87 kilómetros por hora.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES

De su lado, el subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha traslado varios mensajes a la ciudadanía "en concordancia con los avisos que hace Protección Civil". En primer lugar, Devia ha incidido en que se adopten todas las medidas y recomendaciones en cuanto a prevención del calor, "fundamentalmente para niños, mayores y deportistas".

De igual forma, el subdelegado ha recordado que "hay que ser muy cuidadosos" en las piscinas, donde ya se ha producido un fallecimiento. "Hay que mantener vigilancia no solo para los niños, sino también para los mayores", ha dicho.

Finalmente, Devia a remarcado que "lo más importante" que se esta avanzando desde Protección Civil y Protección Ciudadana es la prevención de incendios. "Hay provincias y comunidades con un riesgo, un aviso rojo tremendo por temperaturas y por incendios, Castilla-La Mancha tiene un riesgo alto de incendios también" ha concluido.