C-LM ya no tiene carreteras cortadas por el paso de 'Kristin' tras la reapertura de la CR-4121 y la CR-413

CIUDAD REAL 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ya no cuenta con carreteras cerradas al tráfico a consecuencia del paso de la borrasca 'Kristin' por la Comunidad Autónoma, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

Esto se debe a la reapertura al tráfico de las dos únicas carreteras que aún permanecían cortadas, ambas en la provincia de Ciudad Real. Más concretamente, las vías que se han reabierto son la CR-4121 y la CR-413, que permanecían cortadas en los municipios de Cabezarados, Luciana y Fontanosa.

Así, se unen a la CR-424, que previamente también se ha reabierto tras resolverse las incidencias que la mantenían cerrada.