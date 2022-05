El lunes arranca la 3ª edición de 'Ningún hogar sin alimentos', que durante la pandemia recaudó 118.000 euros en C-LM

TOLEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 16 de mayo, arrancará en toda España la tercera edición de campaña solidaria 'Ningún Hogar Sin Alimentos', puesta en marcha por la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank en favor del Banco de Alimentos, que durante los años 2020 y 2021, durante la pandemia, logró recaudar en Castilla-La Mancha un total de 118.902 euros.

Así lo han destacado durante la presentación en Toledo de esta iniciativa la responsable territorial de la Fundación 'la Caixa', Rosa Gómez; el responsable de Acción Social en CaixaBank, César Jimeno, y el presidente del Banco de Alimentos de Toledo, Manuel Lanza.

La iniciativa, a la que 'la Caixa' aporta un millón de euros iniciales, busca "animar a empresas y ciudadanía" a que realicen sus donativos "para que el Banco de Alimentos pueda continuar con su labor", como ha destacado Gómez.

Para ello, desde el 16 de mayo y hasta el 30 de junio, los ciudadanos podrán hacer sus donaciones a través de la red de cajeros automáticos de Caixabank, a través de CaixaBank NOW --tanto en la app como en la web-- y a través del portal www.caiabank.es, para todos los que son clientes de la entidad. También se podrá colaborar por Bizum, enviando un donativo a la causa 38014.

Jimeno, que ha dado las gracias a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) por el "gran trabajo" que realiza, ha detallado que los importes recibidos se asignan a los bancos de alimentos de la provincia donde han sido donados, realizando un llamamiento a la colaboración porque la "sucesión de crisis" actuales "cada vez genera más necesidad", siendo más de 1,5 millones de personas las atendidas en todo el país.

Algo que ha corroborado el presidente del Banco de Alimentos de Toledo, que ha admitido que la situación es "cada vez más difícil" y "se está agudizando de forma muy sensible la situación de penuria en la que se empiezan a encontrar" muchas personas.

De hecho, sólo en esta provincia, el Banco de Alimentos atiende a 140 entidades benéficas, que a su vez dan servicio a 14.000 personas, cuando hace no mucho ese número era de 12.000, algo motivado por la escalada de precios, que no se corresponde con los salarios, y las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Manuel Lanza ha reconocido que con la labor que realizan no se satisface "al cien por cien" las necesidades de estas personas pero sí suponen una ayuda importante, aunque "no matamos el hambre", ha subrayado.

El grueso de las aportaciones recibidas por el Banco de Alimentos --que en función de un programa informático realiza los repartos de forma proporcional a cada persona que cada entidad ampara con los alimentos que se tienen en cada momento-- procede de las empresas, llegándose a repartir solo el año pasado algo más de 3000.000 kilos de alimentos.

En este punto, ha desvelado que la situación del Banco de Alimentos es "bastante buena" por las distintas entregas que ha empezado a realizar Amazon desde el mes de diciembre de 2021, donde no solo hay alimentos sino también productos de higiene personal e incluso 'delicatessen'.

EQUILIBRAR LAS DONACIONES

No obstante, pese a la ayuda que se recibe del Estado, las de las empresas que supone el "grueso" de los recibido y las aportaciones individuales en especie, "las donaciones no siempre están equilibradas" y "muchas veces no hay armonía en la cesta de la compra", en la que "puede haber muchas galletas pero no leche".

De ahí que las aportaciones económicas como las que busca esta campaña, que son de una ayuda "utilísima", el Banco de Alimentos puede "equilibrar esa cesta básica" comprando las cosas que faltan en cada momento.

El presidente del Banco de Alimentos de Toledo ha finalizado valorando el trabajo que realizan los voluntarios, que "dan de sí lo mejor que tienen" y trabajan "con verdadero empeño y no siempre en situaciones fáciles", y ha animado a colaborar en esta tercera edición de 'Ningún hogar sin alimentos' porque "todo es necesario".

'Ningún hogar sin alimentos' recaudó entre los años 2020 y 2021 un total de 26.000 euros para la provincia de Albacete, 23.100 para la de Ciudad Real, 14.800 en la de Cuenca, 22.500 en la de Guadalajara y más de 31.000 euros en la provincia de Toledo, cifra que a nivel nacional alcanzó los 3,7 millones de euros en ese periodo.

En la presentación ha intervenido también Benita Collado, de la ONG 'Chiquitita' de Numancia de la Sagra (Toledo), que ha admitido que pese a la ayuda recibida la situación "es muy difícil, sobre todo cuando hay niños", y ha indicado que "lo que más falta hace" suele ser la leche y los artículos de higiene, que son algo que "no se suele donar".

'Chiquitita' atiende a unas 55 familias actualmente, frente a las 14 de las que se encargaba antes de la pandemia, y tiene "lista de espera", por lo que Collado ha pedido "no juzgar" las denominadas 'colas del hambre' porque "hoy estamos a este lado de la mesa y mañana podemos estar al otro lado".