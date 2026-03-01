Este lunes empieza a operar la línea de transporte de viajeros entre Méntrida y Toledo que amplía rutas de regreso

Línea de transporte regular de viajeros VCM 039 entre Méntrida y Toledo. - JCCM

TOLEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado la línea de transporte regular de viajeros VCM 039 entre Méntrida y Toledo, que empezará a operar a partir de este lunes, 2 de marzo de 2026.

Según informa el Ejecutivo, la nueva línea de transporte regular de viajeros VCM 039 entra en funcionamiento con la nueva empresa Winking Bus, para conectar a los municipios de Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Santa Cruz de Retamar, Novés, Portillo de Toledo, Fuensalida, Huecas, Villamiel de Toledo y Toledo.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que la nueva línea incorpora mejoras que se han producido tras un proceso de escucha activa con los ayuntamientos implicados e incorporan horarios y frecuencias adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente de quienes dependen del autobús para estudiar, trabajar o desplazarse a la capital regional, de tal manera, que estas suponen un "salto cualitativo en la movilidad interurbana de toda la zona".

Hernando ha detallado también que entre las mejoras más destacadas está la ampliación de las rutas de regreso desde Toledo, que alcanzarán Santa Cruz de Retamar para facilitar la conexión con la línea nacional hacia Madrid, lo que supone un "enlace clave para cientos de usuarios diarios".

Además, se incorpora como novedad una expedición adicional que parte de Méntrida a primera hora de la mañana, diseñada para absorber la demanda habitual de estudiantes y trabajadores.

Y, para garantizar el servicio en los periodos de mayor presión, se ha previsto un refuerzo específico durante el periodo lectivo, en caso de que la ampliación inicial no resulte suficiente.

Otra de las mejoras, ha detallado Hernando, "es que los trayectos de las 19.00 y 20.00 horas con salida de Toledo que anteriormente no llegaban a Méntrida, ahora sí lo van a hacer".

Asimismo, el responsable de Fomento ha explicado que el contrato también introduce ajustes en los itinerarios, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los distintos núcleos urbanos incluidos en la línea y responder mejor a los flujos reales de movilidad hacia Toledo.