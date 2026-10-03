Madrigueras vive su mayor riada desde los años 50: "Lo vamos a solucionar y saldremos más unidos" - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad albaceteña de Madrigueras ha sufrido la mayor riada que se recuerda en el pueblo desde los años 50 del siglo pasado, un episodio de lluvias que comenzó este viernes por la tarde y ha propiciado que en algunas casas haya habido "hasta dos metros de agua".

"Hay una marca en la iglesia de que en los años 50, o antes, hubo una riada y la ha superado como un metro", ha indicado a Europa Press el alcalde del municipio, Juan Carlos Talavera.

Constata así que han caído unos 140 o 150 litros por metro cuadrado pese a que Madrigueras es un pueblo "relativamente llano". "Empezó a venir del campo y de varias zonas, y en algunos sitios, pues hubo dos metros de agua", ha subrayado, para añadir que ya anoche se sacaron más de 50 coches que estaban en parte baja del pueblo.

"Hoy están sacando más todavía, la iglesia está inundada pese a estar en lo alto y el Ayuntamiento igual, así como muchas casas de vecinos que están ahora sacando agua, que se ha llevado hasta los adoquines de la plaza del pueblo", ha subrayado.

Barro "por todos los sitios", coches subidos encima de contenedores o contenedores de construcción que han sido arrastrados un kilómetro, son otras de las incidencias que manifiesta el alcalde de Madrigueras, que ha aludido también a la mujer de 100 años fallecida, una tía suya que estaba durmiendo cuando le sorprendió la riada. "El agua entró en su casa y se ahogó", ha añadido.

No obstante, ha apuntado que no hay ninguna persona desparecida, aunque si se tuvieron que llevar anoche varios rescates, a lo que ha unido que ahora las labores se centran en achicar el agua, quitar el barro y retirar más vehículos, tareas en las que se afanan los vecinos y también los recursos movilizados por el 112 de Castilla-La Mancha y Geacam.

El Ayuntamiento también está en contacto con la Junta y la Diputación, mientras que el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, visitará el municipio este mismo sábado a las 11.30 horas.

Así, el alcalde ha apuntado que se está valorando solicitar la declaración de zona catastrófica porque este viernes se hundieron cuatro casas que, aunque antiguas, "no estaban para caerse", ha señalado, para añadir que el arquitecto municipal valorará ahora el estado de otras casas afectadas.

Con todo, ha señalado que Madrigueras es "un pueblo fuerte, trabajador y solidario", y que los vecinos están "volcándose" en sus tareas sin echar las "culpas a nadie". "Esto nos ha venido, lo vamos a solucionar y saldremos más unidos que nunca", ha aseverado.

Finalmente, Talavera ha dado las gracias a toda la gente que está echando una mano y ha pedido ayuda a las administraciones: "Aquí hay muchos daños materiales", ha concluido.