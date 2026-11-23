Cartel de la sesión formativa sobre violencia de género organizada por Eurocaja Rural. - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada Cira García protagonizará la ponencia principal de la jornada 'Comprender para actuar' en Toledo, una sesión formativa sobre violencia de género a iniciativa de la Fundación Eurocaja Rural que se celebrará en la capital el próximo 2 de diciembre.

Concebida como un espacio abierto "a la reflexión, la concienciación y el aprendizaje compartido en torno a una realidad que constituye una grave vulneración de los derechos humanos", la jornada tendrá lugar de 11.00 a 13.00 horas en los Servicios Centrales de Eurocaja Rural y su Fundación, tal y como ha informado la entidad en nota de prensa.

Estará abierta a todas aquellas personas interesadas en profundizar en el conocimiento de la violencia contra las mujeres, así como en las diferentes respuestas que se articulan para hacerle frente.

Asistirán profesionales que trabajan directamente en este ámbito con el objetivo de ofrecer diferentes perspectivas sobre la violencia de género y acercar a los asistentes la realidad de su prevención, detección, atención y respuesta.

Entre las cuestiones que se abordarán se encuentran la situación actual de la violencia contra las mujeres en España, las principales dificultades y retos para combatirla, así como la importancia de la prevención y la concienciación como herramientas fundamentales de respuesta social.

La ponencia principal estará a cargo de Cira García, magistrada especializada en violencia sobre la mujer y con una amplia trayectoria profesional en este ámbito.

Magistrada desde 2003, ha sido titular de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Albacete entre 2013 y 2023 y del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe entre 2023 y 2026. Actualmente ocupa la plaza 14 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid.

Asimismo, fue delegada del Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia de género en Castilla-La Mancha hasta 2023, y forma parte de organizaciones como la Asociación de Mujeres Juezas de España. Su experiencia se extiende también al ámbito formativo, como docente y formadora de miembros de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, entre otros colectivos profesionales.

Tras la ponencia principal tendrá lugar la mesa redonda 'De la protección al acompañamiento: respuestas coordinadas frente a la violencia', concebida como un espacio de conversación para acercar a los asistentes distintas perspectivas profesionales y poner de manifiesto la importancia de una actuación coordinada ante la violencia de género.

En ella participarán Cira García; Francisco Hernández, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, en Toledo; y Gema Molina, directora de Contenidos de Ser Castilla-La Mancha y especialista en igualdad, quien también será la encargada de conducir y moderar la charla.

Desde la perspectiva policial, la sesión permitirá conocer de forma cercana el trabajo desarrollado por la UFAM en la atención y protección de las víctimas, la valoración del riesgo y el seguimiento de las medidas de protección, aportando una visión práctica sobre la intervención policial ante situaciones de violencia de género.

La inscripción a esta sesión formativa sobre violencia de género está abierta.