El mal tiempo de este jueves afecta a más de 320 usuarios de rutas escolares de C-LM

jueves, 5 febrero 2026 12:13
TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de la borrasca 'Leonardo' han afectado a un total de 321 usuarios de rutas escolares de Castilla-La Mancha, según informa la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a Europa Press.

Por provincias, en la Albacete se han visto afectados 63 alumnos y alumnas, de nueve rutas afectadas, mientras que en Ciudad Real han sido 245 estudiantes de 21 rutas los afectados.

Por contra, en Guadalajara, tan solo cuatro menores de una ruta se han visto perjudicados por el mal tiempo.

