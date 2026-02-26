Malena Alterio, Joaquín Reyes o Fernando León de Aranoa, entre los nominados a los Premios Teatro de Rojas 2025

Archivo - La actriz Malena Alterio posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). Los galardones son otorgados de manera anual p - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los espectadores ya han seleccionado los nominados a los Premios Teatro de Rojas 2025, entre los que se encuentran la actriz Malena Alterio, el actor Joaquín Reyes o el director Fernando León de Aranoa.

Como Mejor Interpretación Femenina, está nominadas Ruth Gabriel, por 'Seis personajes en busca de autor'; Malena Alterio, por 'Los amigos de ellos dos' o Manuela Morales, por 'Don Gil de las calzas verdes'.

Como Mejor Interpretación Masculina, están nominados Joaquín Reyes, por 'La verdad'; Pepón Nieto, por 'La comedia de los errores' y David Lorente, por 'Los amigos de ellos dos', ha informado el teatro toledano en un comunicado.

En la categoría de Mejor Dirección Escénica compiten Andrés Lima, por 'La comedia de los errores'; Yayo Cáceres, por 'La Desconquista' y Zenaida Alcalde, por 'Mahmud y no solo Mahmud'.

Como Mejor Texto de Autor Español Vivo, se juegan el galardón Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral (por la versión de Ignacio del Moral y Javier Hernández-Simón), por 'Los lunes al sol'; Álvaro Tato, por 'La Desconquista' o Esther F. Carrodeguas, por 'Iribarne'.

Al Mejor Espectáculo de teatro, compiten 'Farra', coproducción de compañía Lucas Escobedo y Compañía Nacional de Teatro Clásico; 'Numancia', producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal y 'La Desconquista', de la compañía Ron Lalá.

Como Mejor Espectáculo de Danza: 'Romance sonámbulo', de la Compañía Antonio Najarro; 'Fronteras en el aire', de la compañía Ángel Rojas Dance Project o 'El cascanueces', del Ballet Clásico Internacional.

Al Mejor espectáculo infantil/familiar son candidatas 'Viaje a Oz. El musical', de la Compañía Trencadís Produccions; 'El carnaval animal', de la Compañía Luz, micro y punto; 'Beethoven para Elisa. el musical', de la compañía Manodesanto y Teatro Español.

Como Mejor espectáculo de teatro lírico (ópera y zarzuela): 'Nabucco', de LG artist management; 'Il trovatore', de Compañía Lírica ópera 2001 y 'La rosa del azafrán', de Producciones La Folía.

Como Mejor espectáculo de circo R.E.M., de la Compañía La trócola Circ; 'A pie de calle', de Circ Pistolet y 'Todo lo posible', de la Compañía de circo Nueveuno.

Como Mejor espectáculo de compañías de Castilla-La Mancha: 'Cerca del Tajo en soledad amena', de la Compañía La Máquina Real; 'Una canción de papá', de la Compañía Dr. sapo e 'Ilus tres', de Manchelos.

Estos premios son otorgados por los propios espectadores del Teatro de Rojas y por todos aquellos que quieran votar a través de la página web del teatro, entrando en www.teatroderojas.es.

La fecha en la que se celebrará la gala de entrega de los premios, como ya es habitual, será al comienzo de la próxima temporada, finales de septiembre o principios de octubre.