Manuela Carmena llama al feminismo a no caer en "la estructura amigo-enemigo" que "está destrozando" el movimiento

Manuela Carmena en entrevista con Europa Press antes de recoger el Premio a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano'. - EUROPA PRESS

TOLEDO 5 (EUROPA PRESS)

La que fuera alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha llamado al movimiento feminista, que este domingo, Día Internacional de las Mujeres, volverá a salir dividido en muchas ciudades del país, a no caer en la "estructura amigo-enemigo, que está destrozando" el movimiento, y a seguir "convenciendo con el ejemplo".

Carmena ha conversado con Europa Press antes de recibir este viernes en Chinchilla de Montearagón (Albacete) el Premio a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano', que el Gobierno de Castilla-La Mancha le otorga en reconocimiento de su trayectoria y labor como abogada, jueza y magistrada.

"Cuando alguien piensa algo que no piensas tú y crees que es enormemente contraproducente para las mujeres, lo que hay que hacer es debatirlo y procurar alejarnos de esas etiquetas. Cuando tú pones una etiqueta de 'eres mi enemigo', estás dificultando el que nos empecemos a entender. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos, hasta por los que no piensan como pensamos los demás", asevera.

Preguntada por los motivos que han generado esa división, sostiene que, lejos de fracturarse, al crecer y al ser un movimiento "muy abierto", el feminismo se ha hecho más diverso. "Es normal que haya distintas estrategias para conseguir uno u otro objetivo. Pero en líneas generales yo creo que sigue siendo un movimiento antiviolencia y con una vocación grande de convencer. Y eso es determinante en todos los feminismos".

En cuanto al incremento de los crímenes machistas, las agresiones sexuales y la negación de este tipo de violencia en determinados sectores de la sociedad, la magistrada aboga por hacer un análisis "con muchísima precisión" para saber cómo mejorar toda esta estrategia contra esta "lacra espantosa".

"Una de las asignaturas pendientes que tiene ahora esta estrategia contra la violencia es conquistar a los hombres", defiende Carmena, que añade que la lucha contra la criminalidad ha evidenciado como "útil y razonable" lo que tiene que ver con la justicia restaurativa, esa que se centra en reparar el daño causado, en lugar de castigar solo al infractor.

"Cuando hay un acto de violencia, aunque sea muy leve, contra una mujer, hay que trabajar mucho desde un primer momento en buscar alternativas de rehabilitación, de pedagogía, de conquista para el bien", dice Carmena, que sugiere habilitar programas para los maltratadores en el abordaje de la violencia de género.

"¿Hemos reflexionado qué hacemos con ese hombre, al que el juez se ve en la obligación de dejar en la calle porque no puede estar conviviendo con su mujer o con su pareja, que tiene que quedarse en la casa?, ¿no sería mejor empezar ya ahí a tener un tratamiento de rehabilitación, de justicia restaurativa, de pedagogía?", desliza esta jueza que a lo largo de su carrera ha apostado por ese modelo que busca reparar el daño a la víctima y la reinserción.

DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO SEXUAL EN LOS INSTITUTOS

Otra de las consideraciones que aporta para revertir las tendencias que niegan la violencia machista pasa por cumplir la "cantidad" de leyes que, como la del 'sólo sí es sí', dicen que es "imprescindible" que haya una educación "en el comportamiento sexual, en aprender a amar, en aprender a tener sexo", porque, afirma, "no es algo innato; hay que aprenderlo".

Para ello, defiende que en todos los institutos tendría que haber un departamento de asesoramiento sexual, un espacio "íntimo y agradable" gestionado por expertos, en el que se pueda plantear "qué es lo que les gusta a las mujeres, qué es lo que les gusta a los hombres, cómo puedo hacer yo feliz a una mujer, cómo puedo conseguir el orgasmo... Todas estas cosas hay que hablarlas", insiste.

En relación a esa necesidad de abordar la educación afectivo-sexualidad en las aulas, la que fuera alcaldesa de Madrid se ha pronunciado sobre Gisèle Pelicot, que estos días está presentando su libro en España y ha recibido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil en reconocimiento a su lucha frente a la violencia de género.

"Ha sido una víctima muy valiente. Pero creo que no nos ayuda a profundizar en cómo es posible que haya habido esa agresión sexual tan brutal. Hay que hablar mucho de sexo y de por qué el sexo masculino es una sexualidad que tiene poco que ver con la sexualidad femenina. Eso es más importante que nada".

"EN LA DERECHA TAMBIÉN PUEDE HABER MUJERES FEMINISTAS"

En otro orden de cosas, y preguntada por cómo pueden afectar al feminismo y a las políticas de igualdad vaivenes como el protagonizado por María Guardiola, candidata del PP a presidir el Gobierno de Extremadura, que ahora sostiene que el feminismo que defiende "es el mismo que el de Vox", Carmena invita a "ir al fondo de las cosas y no a los planteamientos en los que, desgraciadamente, se mueve el discurso político".

"En el discurso político se dicen una cantidad de tonterías, con perdón, extraordinarias. Lo importante es encontrar actitudes y no discursos", añade esta experimentada abogada, para quien "lo importante es la defensa del feminismo".

"Tenemos que ser también más generosos. No solamente pensar que la izquierda es la única que interpreta el feminismo. Desde las derechas también puede haber mujeres feministas", afirma.

GRAN DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA JUSTICIA SOCIAL

El Ejecutivo castellanomanchego ha hecho a Manuela Carmena valedora del Premio a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano', con el que reconoce a personas que hayan realizado una labor destacada en la defensa de la igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto a nivel nacional como internacional.

En la rueda de prensa de anuncio del galardón, la consejera de Igualdad, Sara Simón, destacó el "ejemplo constante" de Manuela Carmena "rompiendo techos de cristal, como abogada laboralista, como jueza, magistrada o como alcaldesa, imprimiendo a la política una nueva forma de hacer, más dialogante y comprometida".

"Una gran mujer defensora de los Derechos Humanos, de la justicia social y de la igualdad entre mujeres y hombres por encima de todo" y que, a lo largo de su trayectoria, "se ha interesado por la vertiente social, por dar valor al cuidado con un prisma igualitario y por combatir cualquier tipo de violencia machista", explicó Simón.

La galardonada considera que este reconocimiento es "un regalo". "Indica que, quizá, has sido y sigues siendo útil. Y ser útil a los demás es una de las mayores satisfacciones que tiene un ser humano, ayudar a transformar el mundo...".