Mapas, atlas o globos terráqueos ilustran una exposición en Toledo que narra la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano

Pieza de 'Los mapas y la primera vuelta al mundo. La expedición de Magallanes y Elcano' en el Museo de Santa Cruz. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Mapas, globos terráqueos, atlas, maquetas o piezas facsímiles ilustran la exposición 'Los mapas y la primera vuelta al mundo. La expedición de Magallanes y Elcano' en Toledo que narra "la gesta geográfica exploradora más importante de la historia" entre 1519 y 1522, a través de 65 piezas.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el jefe del área de coordinación técnica del Instituto Geográfico Nacional y comisario de la exposición, Marco Pavo, acompañado de la directora general de este organismo, Laura Barbas, y el secretario general de la Consejería de Fomento, Daniel Corredor.

Entre las piezas destacan material de cartógrafos de aquella época como Jodocus Hondius --el mismo nombre del buque MV Hondius, donde se ha originado el brote de hantavirus--, piezas originales como el 'Theatrum Orbis Terrarum' de 1571, el que se considera "el primer atlas moderno de la historia", obra de Abraham Ortelius, en una segunda edición.

Se suman dos ediciones originales de la 'Cosmografía de Sebastian Münster', cartógrafo alemán, o el 'altas minor' de Gerardus Mercator.

Además, se podrá contemplar un título de hidalguía original "en el que el rey Carlos I y su madre, Juana, certificaban que es hidalgo y por tanto, le concedían determinados privilegios".

La muestra es gratuita y se puede visitar hasta el mes de octubre, de 10.00 a 18.00 horas de lunes a sábado y de 9.00 a 15.00 los domingos. El recorrido seguirán un orden cronológico y habrá visitas guiadas gratis desde el mes de junio hasta octubre, los lunes en horario de 10.00, 12.00 y 16.00 horas.

DETALLES DE LA VUELTA AL MUNDO

A través de esta muestra se podrá indagar en detalles como que "no se pensaba hacer la vuelta al mundo", sino "ir al comercio de las especias más caras, el clavo", que solo crecía en las islas Molucas.

Con esta expedición, en la que se embarcaron 250 tripulantes en cinco naves y volvieron 18 en una nave, tal y como ha explicado su comisario, "se pudo determinar además que la Tierra era esférica".

MUESTRA ITINERANTE

Por su lado, la directora del Instituto Geográfico Nacional ha destacado como la exposición muestra el "hito científico" que supuso "circunvalar la tierra". Ya ha pasado por otros lugares fuera de España como Bélgica, o ya en nuestro país, ha recorrido Palma de Mallorca y Vitoria.

Por su lado, el secretario general de la Consejería de Fomento ha agradecido al Museo de Santa Cruz, al Instituto Geográfico y a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes la labor realizada para que esta exposición sea una realidad.

Esta exposición "pone el énfasis en la importancia de la cartografía como herramienta para avanzar en el conocimiento, en la innovación científica y en la divulgación cultural", ha señalado.

Asimismo, desde la Consejería de Fomento trabajan en la elaboración del futuro plan cartográfico de Castilla-La Mancha, tal y como ha señalado su secretario general.