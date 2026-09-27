Marchamalo viajará al pasado los días 2 y 3 de octubre para conmemorar su IV Centenario como Villa

1120073.1.260.149.20260927103932 Actos conmemorativos del IV Centenario de la Villa de Marchamalo - AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

GUADALAJARA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los próximos días 2 y 3 de octubre Marchamalo viajará al pasado para reencontrarse con un momento determinante en su historia, el de la consecución de su título de Villa hace ahora exactamente 400 años, dentro de un proceso administrativo y participativo poco habitual en la época.

La compra del título de 'Villa de por sí y sobre sí' obtenido por los habitantes de Marchamalo supuso un hito que determinó el porvenir del municipio a partir de ese momento y que les acarreó no pequeñas dificultades y más de un siglo de enfrentamientos legales por la delimitación del término municipal con la Ciudad de Guadalajara, de la que Marchamalo había sido aldea hasta entonces.

"El acuerdo que tomaron nuestros antepasados para no tener que rendir vasallaje a ningún otro noble más que al Rey es sin duda un hecho histórico que marcó el carácter de los marchamaleros y marchamaleras, algo que determinó nuestra propia identidad como pueblo, y cuyas "marcas" son todavía visibles hoy día después de cuatro siglos", señala Rafael Esteban al referirse a la conmemoración de este IV Centenario, "nuestra picota, que sigue en pie en el mismo lugar donde la levantaron en el año 1627, los mojones que aún pueden encontrarse en los puntos de delimitación de nuestro término municipal, y los edificios con mayor valor histórico que se conservan en nuestro pueblo datan de aquellos silos XVI y XVII en los que se configuró lo que hoy día es el corazón de Marchamalo y de nuestra seña de identidad".

Es por esto que el Ayuntamiento de Marchamalo ha dispuesto lo necesario para comenzar este primer fin de semana de octubre con un programa de eventos que vendrán a celebrar este hito.

Los actos comenzarán la tarde del día 2 de octubre, viernes, con la inauguración del Mercado Renacentista que estará abierto al público en la Plaza Mayor de Marchamalo hasta la noche y también durante toda la jornada del sábado, con interesantes propuestas de teatro de calle, malabaristas, exhibiciones, talleres, juegos infantiles, vuelo de aves y, por supuesto, tiendas de artesanía, alimentación y tabernas ambientadas en aquella época en la que España se encontraba bajo el reinado de Felipe IV, uno de los últimos reyes de la casa de los Austrias.

No obstante, lo más señalado de esta primera jornada será la presentación de un nuevo libro, 'Marchamalo se hace Villa', centrado en este singular proceso de consecución del título de Villa por parte del pueblo gallardo y en cómo era la vida de sus habitantes por aquella época. Una completa obra surgida de la ardua investigación realizada por el alcarreño Aurelio García López, doctor en Historia por la Universidad de Alcalá, quien ha dedicado gran parte de su vida profesional a estudiar la historia de la provincia, acumulando ya tras varias investigaciones y publicaciones de relevancia a las que ahora se suma este libro sobre esta parte de la historia de Marchamalo.

El evento se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento a las 19.00 horas, con la presencia del autor, los cronistas de la localidad, Juan Enrique Ablanque, y de la provincia, Antonio Herrera Casado, y el alcalde de Marchamalo, siendo el consistorio quien ha financiado la edición de 500 ejemplares que se distribuirán gratuitamente.

REPRESENTACIÓN TEATRAL E INAUGURACIÓN DE LA NUEVA PICOTA

El 8 de septiembre del año 1626 se produjo en la Plaza Mayor de Marchamalo, probablemente frente al pórtico de la Iglesia de la Santa Cruz, la reunión del Concejo público del pueblo "a campaña tañida, como lo han de uso y costubre", en el que estaban representados los vecinos y vecinas del pueblo además de otras personas de especial preponderancia entre las que destacaba el presbítero Miguel Calvo.

Aquella reunión será objeto de una representación especial el sábado 3 de octubre, a las 12.00 horas, que correrá a cargo de las componentes del Taller de Teatro de la Asociación de Mujeres de Marchamalo, quienes también harán referencia a los trámites posteriores con la Corona, los cuales culminarían el 31 de enero de 1627 cuando se "dio comisión al licenciado Juan Moreno para que diese a dicho lugar de Marchamalo la posesión de su jurisdicción, señorío y vasallaje y haga averiguación de la vecindad".

A renglón seguido, en la misma Plaza Mayor, la representación concluirá con la inauguración de una nueva réplica de la picota que se erigió en Marchamalo en el año 1627 para mostrar esta condición de Villa a los viajeros y visitantes que llegaban a Marchamalo, la actual se encuentra a día de hoy dentro del cementerio, junto a la Ermita de la Soledad, un símbolo "que hemos querido traer hasta el centro del pueblo para que sea más visible tanto para las personas que hoy formamos parte de Marchamalo como de cualquier otra que nos visite, recordando el carácter de Villa de nuestro municipio", tal y como apunta Esteban, quien invita también a quien lo desee a disfrutar de la comida popular que se llevará a cabo en la Plaza Mayor, unas migas con huevo para las que se podrán comprar los tickets a 5 euros por ración, del 21 al 30 de septiembre en el Ateneo Arriaca.

Las actividades continuarán durante toda la tarde del sábado en el Mercado Renacentista, en el que además de puestos de artesanía, comida y tabernas ambientadas en la España de los Austrias, habrá actuaciones de calle con malabaristas, bailarinas y músicos, una exhibición con aves rapaces, un teatro de títeres y uno de calle a cargo del grupo 'Comedia Dell Arte', juegos infantiles y un desfile final con espectáculo de fuego y antorchas para la clausura de estas dos primeras jornadas de conmemoración histórica en Marchamalo.

A este fin de semana le seguirán próximas citas durante los meses venideros, prolongándose también durante los primeros meses de 2027, cuando se cumplirán 400 años de la entrega del título de Villa a la localidad, hecho que sucedió el 8 de febrero de 1627 después de haber ajustado y entregado la suma de 347.250 maravedíes en plata. El Juez de Comisión, junto a las autoridades y vecinos, se reunieron en forma de Concejo Solomne en los pórticos de la lonja de la Iglesia de la Santa Cruz y oyeron la Cédula Real de su independencia.