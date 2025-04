Margarita del Mazo pide a padres no dejar de contar historias a sus hijos: "Escuchar cuentos es un derecho, no hay edad"

Aboga por seguir contando cuentos clásicos y no modificarlos: "Caperucita se puede contar tal y como es"

TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La narradora oral y escritora de literatura infantil Margarita del Mazo, que estará el día 23 de abril en Albacete con motivo de las actividades del Día del Libro, ha recomendado a los padres que no dejen de contar cuentos a sus hijos, ya que escucharlos "no tiene edad" y es un "derecho" que no se debe perder nunca.

"Los niños tienen derechos, y uno de sus derechos es escuchar cuentos. Leídos, contados(...), porque es una pantalla para ver lo que ocurre en el mundo que todavía no han vivido, para saber reaccionar mejor y tener criterio", ha manifestado en conversación con Europa Press.

Ha reconocido que los padres se implican "mucho" en esta tarea, pero "cuando van creciendo, les abandonamos". Un "abandono relativo" y "muy curioso", porque cuando un niño empieza a leer solo, "los padres" suelen decir: "¡Hala, ya!".

A su juicio, cuando llega ese momento "parece más un castigo, que una recompensa por saber leer", ya que si todos los días los padres y madres compartían ese ratito de lectura y después se pierde, no parece algo que ellos puedan adoptar para los niños.

"Eso no debería perderse de esa manera. Que sea progresivo. Es verdad que lo hacemos demasiado evidente. El niño puede sentir como que no es la recompensa que esperaba".

Por ello insiste en la idea de que "los cuentos contados no tienen edad" y relata como en su familia han seguido relatando historias con sus hijos. "Nos hemos leído así Juego de Tronos, cada uno leía un capítulo por ejemplo y era un momento de compartir".

Sumidos en la rutina, dice a los padres que solo basta con reparar en qué han hecho durante el día, en sus anécdotas, que "son historias al fin y al cabo" y trasladarles ese relato cotidiano y "ver cómo reaccionan, qué tienen que decir". "Es una cuestión de calidad, el tiempo que les dediquemos...yo te cuento, tú me escuchas y luego lo hablamos".

La clave es que el tiempo dedicado sea "efectivo, dedicado al cien por cien", ha asegurado.

EL CUENTO CLÁSICO "VALE SIEMPRE"

Sobre la permanencia de los cuentos clásicos, que transmiten en ocasiones valores que no están presentes en la realidad actual, aboga por que no se pierdan ni se modifiquen al leerlos.

"Los cuentos son cuentos, es una forma de aprender del mundo sin que les estés diciendo a los niños esto es así. Caperucita se podría contar perfectamente como es, porque también los cuentos enseñan cosas, las historias tienen un nudo y un desenlace y provocan una reflexión siempre".

Por ello, invita a seguir recurriendo a ellos y luego se puede "hablar" con los pequeños. "Vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué, tú qué opinas, yo creo que el cuento clásico vale siempre, está ahí".

Además se muestra en desacuerdo en modificar obras como ocurrió en el caso de las de Roald Dahl, al eliminar ciertas palabras que no encajaban "Si se levanta de la tumba le da un pasmo. No estoy a favor de eso".

EMPATÍA DE LOS NIÑOS

Cuando Margarita del Mazo se pone a escribir no tiene una intención clara, no se centra en remarcar un valor concreto para transmitir, y se muestra optimista por que "los niños tienen mucho más asimilada la inclusión o la empatía", capacidades que se pierden cuando se van haciendo mayores.

"De entrada, cuando vas a una clase, son súper inclusivos, están acostumbrados a ver alrededor mucha diferencia", ha expresado.

A su modo de ver, no se aprecia en absoluto el ambiente de crispación que se puede vivir en la sociedad actual en este entorno protagonizado por niños.

NO SE PUEDE PERDER EL PAPEL

Sobre si el libro en papel tiene fecha de caducidad, Del Mazo no se atreve a ponerle fecha de fin porque cree que no morirá, aunque cree que en ciertos momentos, como viajes --por cuestiones de espacio-- se puede combinar con el libro electrónico.

Menciona la modalidad de álbum ilustrado, un formato, tal y como se ha alegrado, que aún no se puede llevar a la pantalla de un libro electrónico.

PRESENCIA EN ALBACETE

En Albacete el próximo miércoles 23 de abril tendrá un encuentro con escolares por la mañana, focalizando la actividad en obras suyas relacionadas con el reciclaje y la naturaleza y por la tarde, con público más familiar, la sesión será más abierta, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal.

El hilo conductor son sus cuentos y depende de cómo vea al público, así la irá construyendo. "Si les veo que se me están quedando apagaditos, pues les levanto con uno y si veo que están muy arriba, pues les calmo con otro. Es un poquito a demanda casi sin que ellos lo sepan", ha relatado, aunque siempre hay obras que le piden como 'Camuñas' o 'El Pirata Malapata'.

Lo combina con canciones "muy divertidas", que "valen exactamente igual para todas las edades" y a veces se fragua "una coreografía entre todos", haciendo la actividad muy participativa.