Marktel Global plantea un ERE que acabaría con el empleo de 55 trabajadores y el cierre de su centro en Albacete

ALBACETE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La multinacional Marktel Global Services ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al comité de empresa de su centro de Albacete que supondría el fin de 55 puestos de trabajo y el cierre de sus instalaciones en la capital albaceteña, según ha afirmado el sindicato UGT, que alega "mala fe por parte de la empresa", mientras que la misma ha justificado ante este "causas organizativas y el fin de la última campaña" que gestiona desde dicho centro de la capital de provincia.

El secretario regional de UGT de Oficinas y Despachos, Diego Martínez-Acacio, ha detallado que la propuesta del ERE se ha anunciado tras un año de reducción de la plantilla, que ha pasado de casi 200 empleados a los 55 actuales a través de despidos que en al menos cuatro ocasiones los tribunales ya han declarado improcedentes.

En estos casos, la justicia ha obligado a la empresa a reconocer a estos empleados como gestores telefónicos en lugar del rango inferior de teleoperadores del que disponían, teniendo que pagar la correspondiente indemnización.

Martínez-Acacio ha explicado que "los trabajadores fueron perdiendo el miedo a que los despidieran y empezaron a denunciar su situación laboral precaria en la que cobraban el salario mínimo a pesar de que desempeñaban funciones de un rango superior" ante lo que la empresa "ya advirtió con cerrar el centro antes que reconocer a todos como gestores telefónicos".

UGT reclama que se detenga el ERE "al no tener causa justificada" y que se adjudique una mayor carga de trabajo al centro albaceteño desde otros centros de la compañía, algo que valora posible "porque son servicios de teleoperador que no requieren una localización específica para realizarse", así como el reconocimiento de la condición laboral correspondiente de sus empleados.

Además, atendiendo a las sentencias que ya se han ganado en los tribunales, el sindicato reclama una indemnización para la plantilla acorde a la categoría de gestor telefónico, los atrasos de un año y la cotización a la Seguridad Social de hasta cinco años en función de jornada y antigüedad.

No obstante, UGT ha asegurado que, de momento, no se ha alcanzado un acuerdo con la empresa tras la reunión del comité del pasado jueves y ha advertido del impacto social que tendrá que 55 empleados pierdan su trabajo.

"Es medio centenar de familias que ven truncadas sus vidas y que se quedan con un paro que no reconoce la categoría laboral que han desempeñado", ha aseverado Martínez-Acacio.

De momento, el comité de empresa ha quedado pendiente de la próxima reunión telemática para continuar las negociaciones, estipulada para el próximo lunes 17 de noviembre por la mañana.