Marlaska pide dejar actuar a la justicia en la investigación abierta tras el informe de la UCO sobre pagos a Ábalos

CUENCA 5 Oct. (EUROPA PRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido dejar actuar a la justicia respecto al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) - de la Guarda Civil que refleja que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Tras presidir en Cuenca este domingo el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, a preguntas de los medios, ha abogado por respetar la "actuación de la justicia como procede", y que sea el Poder Judicial el que saque sus conclusiones.

Respecto a las denuncia del PP en cuanto a los sobres que se movían de la sede de Ferraz a Moncloa y a sus afirmaciones sobre una contabilidad paralela, Marlaska ha negado que él mismo haya visto esto que mencionan los 'populares'.

"Yo puedo anunciar que evidentemente yo no he visto nada de lo que dice el Partido Popular, y si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras épocas", ha aseverado.

Preguntado por si da credibilidad a las fotografías publicadas en medios nacionales con el logo del PSOE en este asunto, ha señalado que no le da credibilidad ni deja de darla, remitiéndose nuevamente a "una investigación judicializada, abierta, y ahí es donde corresponde sacar las conclusiones lo que es propio de un Estado de Derecho", ha afirmado.