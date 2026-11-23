Audiencia Provincial de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzga este martes, día 24 de noviembre, a R.R.E. --propietario y entrenador de un gimnasio en Talavera de la Reina-- acusado de un delito de agresión sexual tras tocar un pecho a una alumna de 15 años y darle un beso en la boca de manera sorpresiva y sin contar con su consentimiento. El fiscal pide para él siete años de prisión e indemnizar a la víctima con 3.000 euros por los daños morales causados.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado en fecha no determinada, pero en todo caso en la primera semana del mes de mayo de 2024, encontrándose en el vestuario de mujeres la víctima, una alumna de 15 años de edad, y "guiado de un propósito libidinoso", entró en el mismo "sin pedir permiso", encontrándose a la menor sin ropa en la parte superior del cuerpo.

A continuación, el acusado, con el gesto de taparse los ojos con las manos, levantó el brazo de la joven para echarla desodorante, para acto seguido, según describe el fiscal, "tocarle un pecho", diciéndole: "los tienes muy bien puestos, si tuvieras dos años más te metía", lanzándole la menor un golpe con el brazo para alejarle de su lado.

Minutos después, según narra el escrito, el acusado se ofreció a echarle colirio a la chica, encontrándose la misma tumbada en una camilla, dándole un beso en la boca de manera sorpresiva y sin contar con el consentimiento de la menor.

Para el ministerio público, los hechos relatados son constitutivos de un delito de agresión sexual a menores de 16 años y por ello le pide siete años de prisión.

También procede a imponerle la pena accesoria de prohibición de comunicación y aproximación, a menos de 300 metros, durante 9 años, respecto de la persona de la menor, así como de su domicilio, de su lugar de trabajo, o de cualquier otro sitio donde se pudiera encontrar; debiéndose requerir que su incumplimiento, sería constitutivo de un delito de quebrantamiento de pena accesoria.

Igualmente procede imponer la medida de libertad vigilada durante ocho años y la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior de 7 años a la pena de privación de libertad que en su día se le imponga. El acusado además deberá indemnizar a la víctima en la cantidad e 3.000 euros por los daños morales causados.