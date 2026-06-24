Martínez Chana afirma que "no hay ninguna rúbrica de Ábalos" en los documentos del Plan XCuenca

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CUENCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha indicado que "no hay ninguna rúbrica de Ábalos" en los distintos documentos relacionados con el Plan XCuenca y la decisión de cerrar la línea de tren convencional entre Cuenca y Utiel.

El presidente provincial se ha referido a esta cuestión durante el pleno del mes de junio, cuando el Grupo Popular le ha preguntado si, ahora que el exministro de Transportes ha sido condenado a prisión, se arrepienten del cierre de este servicio, que se fraguó durante la etapa de Ábalos en este departamento, a lo que Martínez Chana ha respondido que "la decisión fue acertada y el tiempo nos está dando la razón".

El Partido Popular también ha llevado al pleno una moción para pedir un adelanto electoral en España.

La ha defendido Fran Doménech, que en la exposición de motivos ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez tanto los casos judiciales que afectan al partido como la "anomalía" que supone la no presentación de presupuestos ni la celebración de debates del estado de la nación y el "reducido" número de iniciativas parlamentarias presentadas en esta legislatura.

Antes de rechazar la urgencia de la moción, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha recordado que esto "no compete a esta institución" y que no tiene intención de convertir el Palacio Provincial "ni en unos juzgados ni en el Congreso de los Diputados".

"Yo no vendría aquí con una moción sobre la Púnica, la Gürtel, la Operación Lezo", ha añadido.

No obstante, Martínez Chana ha manifestado que "entiendo la preocupación del país y utilizaré los cauces del partido para expresar mis opiniones", en referencia a la posición que tendrá la delegación castellano-manchega del Comité Federal, del que forma parte.

Moción sobre el sobrante de las ayudas contra la plaga de conejos Por otro lado, el PP ha presentado una segunda moción, en la que han pedido que se utilice el dinero sobrante de la convocatoria de ayudas para combatir los daños de conejos para ayudar a los municipios donde se tiene constancia de daños más graves, como Tarancón, Horcajo De Santiago, Villamayor De Santiago, Santa María del Campo Rus y Los Hinojosos.

La moción ha sido defendía por Cayetano Solana, que ha criticado que se convocaran estas ayudas con un criterio "indiscriminado", sin tener en cuenta que hay territorios más afectados que otros A este argumento, Martínez Chana ha alegado que se han regido con criterios técnicos y que se va a actuar en más de 360.000 hectáreas.

En cualquier caso, a pesar del rechazo de la moción, Martínez Chana ha confirmado que no este dinero sobrante de la convocatoria se dedicará a seguir combatiendo la plaga.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Sí que han salido adelante, en este caso por unanimidad, los puntos ordinarios del orden del día de esta sesión plenaria de la Diputación.

De esta forma, se ha aprobado un suplemento de créditos para destinar 250.000 euros para los contenedores de biorresiduos, 755.000 para la adquisición de cinco remolques de recogida de residuos sólidos urbanos y 40.000 para el proyecto Elige Cuenca de la Agrupación Provincial de Turismo.