Martínez (PSOE) acusa al alcalde de Ciudad Real de hacer del Ayuntamiento "su cortijo" y de gobernar sin la ciudadanía

CIUDAD REAL, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha cargado con dureza contra el alcalde de la capital provincial, el 'popular' Francisco Cañizares, a quien acusa de haber "convertido las instituciones en su cortijo" y de gobernar "de espaldas a la ciudadanía", mientras critica que el PP ha roto el diálogo democrático al vetar la presentación de mociones de la oposición en el pleno.

En una entrevista concedida a Europa Press, la portavoz socialista ha lamentado que los dos primeros años de mandato del actual equipo de gobierno se hayan basado en "vivir de las rentas" de los proyectos heredados de las dos anteriores legislaturas, como la Casa de la Cultura, la avenida Camilo José Cela, la segunda ronda sur o la plaza de toros, entre otros diversos proyectos.

En este sentido, ha lamentado que ni el alcalde ni los concejales hayan impulsado en estos dos años ni una sola iniciativa nueva. "No hay ilusión, no hay ideas, no hay proyectos que referencien a Ciudad Real. Es una gestión que se ve un poquito gris", ha criticado.

En el plano económico, Martínez ha denunciado que el PP ha endeudado innecesariamente al Ayuntamiento "a pesar de heredar una situación de deuda cero pese a haber invertido más de 30 millones de euros" por el anterior gobierno del PSOE.

También ha arremetido contra Cañizares por haber traicionado su compromiso electoral, recordando que durante la campaña prometió una bajada de impuestos generalizada a los ciudadrealeños. Sin embargo, ha subrayado que la realidad ha sido justamente la contraria, con una subida de tasas y tributos municipales que afecta directamente a las familias y pequeños negocios.

"Dijo que los iba a bajar y ahora los está subiendo", ha reprochado, acusándole de utilizar el Ayuntamiento como instrumento de recaudación.

Al hilo de esta cuestión, ha señalado que Cañizares "ha subido el agua un 10%, la basura un 17% y ahora acaba de subir el billete de autobús otro 10%". Todo ello sin "mejorar ni un solo servicio", ha lamentado la portavoz.

Por otro lado, Martínez ha reclamado al alcalde que deje de gobernar "a espaldas de la gente" y que retome proyectos que el PSOE dejó preparados, como el aparcamiento de la Carlos López Bustos o el Museo de la Caza y la Naturaleza, "abandonados por una cuestión partidista, no por el bien de la ciudad".

En este sentido, ha criticado que el PP haya renunciado al edificio de la antigua Delegación de Sanidad en la calle Postas, donde se iba a construir el Museo de la Caza, "solo por haber sido impulsado por un gobierno del PSOE".

"El señor Cañizares no escucha, no dialoga, no pisa los barrios. Ha confundido gobernar con mandar y ha renunciado a mejorar la vida de la gente. Pero la ciudadanía no se merece este gobierno de PP y Vox en la sombra, y nosotros vamos a seguir dando la cara por ellos", ha aseverado.

RUPTURA DEL DIÁLOGO Y RETROCESO DEMOCRÁTICO

Por otro lado, Martínez también ha criticado el retroceso democrático que ha sufrido Ciudad Real en estos dos primeros años de gobierno, los cuales han estado marcados por el "pacto innecesario" entre Partido Popular y Vox, que saltó por los aires el pasado mes de febrero.

Entre los retrocesos que ha enumerado, destaca la eliminación de la unidad de violencia de género de la Policía Local y el recorte de 50.000 euros en cooperación internacional, dos decisiones que, según Martínez, no han sido revertidas ni siquiera tras la ruptura con Vox. "Eso demuestra que el problema no era solo el pacto, sino que el PP asumía plenamente esa agenda", ha subrayado.

Martínez ha denunciado también el "autoritarismo" del alcalde, que, según ha dicho, ha vetado que el PSOE pueda presentar mociones al pleno "porque no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer".

"Gobierna en minoría, pero actúa como si tuviera mayoría absoluta. La democracia es diálogo y acuerdos, no imponer ni blindarse en la Junta de Gobierno Local", ha advertido.

Respecto al pacto fallido entre PP y Vox, Martínez ha afirmado que "estaba abocado al fracaso desde el principio", ya que Cañizares "no necesitaba a Vox para ser alcalde, pero lo eligió libremente".

A su juicio, el resultado ha sido "un retroceso en derechos, en participación y en calidad democrática" y ha denunciado que "aunque el pacto esté formalmente roto, Vox sigue gobernando desde la sombra".

"A pesar de la ruptura del pacto, Cañizares ha colocado a los cuatro concejales de Vox, dos con sueldos del 75% en el Ayuntamiento, uno en Diputación como vicepresidente y otro como diputado nacional. Siguen cobrando y condicionando decisiones", ha denunciado.

EMPLEO, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS, LAS PROPUESTAS DEL PSOE

Martínez ha asegurado que los socialistas mantendrán una oposición "propositiva" en los dos años que restan de legislatura, centrada en empleo, vivienda y servicios públicos, "porque Ciudad Real no se merece un gobierno gris ni una gestión desde el despacho".

La líder del PSOE ciudadrealeño ha afirmado que su grupo seguirá defendiendo una alternativa "constructiva" y centrada en empleo, vivienda y recuperación de servicios públicos, que, a su juicio, es lo que realmente preocupa a la ciudadanía.

"Vamos a insistir en la recuperación del plan de empleo completo, en la construcción de vivienda pública sobre el antiguo hospital de Alarcos y en la mejora de la limpieza, el mantenimiento de los barrios y la participación ciudadana, que hoy están abandonados", ha enumerado.