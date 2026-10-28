Más de 30 heridos son derivados a los hospitales de Toledo, Alcázar, Ciudad Real y Albacete

Llegan los primeros afectados al Hospital de Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de heridos del accidente de trenes de Urda (Toledo) se han derivado a distintos hospitales de la Comunidad Autónoma, tal y como han informado fuentes del Gobierno regional.

En concreto, hay 21 de ellos en el Hospital General Universitario de Toledo, ocho en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan, tres en el Hospital General de Ciudad Real y otro herido más en el Hospital General de Albacete.

El accidente ferroviario ha dejado, por el momento, 30 víctimas --24 en el AVE y 6 en el Iryo-- aunque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que serán más, al tiempo que ha apuntado que hay de momento unos 80 heridos de diversa consideración.