Más de 30 municipios de Cuenca acuden a las ayudas de la Diputación para producir recursos audiovisuales culturales

CUENCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha vuelto a lanzar las ayudas para la producción de audiovisuales dirigida a los ayuntamientos y entidades locales de la provincia con el objetivo de fomentar la producción de audiovisuales que tengan como fin la promoción del rico patrimonio cultural conquense y que llegará a una treintena de beneficiarios.

La diputada provincial de Cultura, María Ángeles Martínez, ha recordado que para este fin se invertirá un total de 30.000 euros para la creación de estas obras que versen sobre el patrimonio, la historia o la cultura de los pueblos conquenses, según ha informado la Corporación provincial en nota de prensa.

La diputada ha señalado que se trata de obras de corta duración, con un mínimo de 4 minutos y un máximo de 15, con el objetivo de condensar la esencia de cada uno de los pueblos y poder servir de promoción en los principales canales y redes de comunicación social que demandan este tipo de formatos audiovisuales.

Tras la evaluación de los distintos proyectos presentados en esta edición, los técnicos del servicio de Cultura de la Diputación han valorado cada una de las propuestas sirviendo de base para el reparto de la cuantía con cantidades que van desde los 653 euros de Fuentenava de Jábaga, a los 1.672 euros de Villar de la Encina.

La responsable del área ha recordado que los interesados disponen de diez días hábiles para la aceptación o renuncia de estas ayudas, según se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.