Más de 400 personas recrean la Batalla de Almansa que se consolida como referente histórico y turístico de C-LM - DIPUTACIÓN ALBACETE

ALBACETE 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz, ha representado a la institución en el acto central del evento, acompañando a la alcaldesa de Almansa y diputada provincial de Igualdad, Pilar Callado, en el desfile de tropas y en la recreación de la batalla en el Batallódromo.

Durante la jornada, Raquel Ruiz ha destacado "la excelencia" del montaje, la fidelidad histórica y el carácter internacional de la cita, que ha reunido a más de 400 recreadores de distintos países --entre ellos tropas llegadas desde Francia, Italia o Irlanda-- y ha contado con la presencia de cerca de 10.000 visitantes en el conjunto de la programación.

"La Recreación Internacional de la Batalla de Almansa se ha consolidado como uno de los grandes eventos históricos y turísticos de Castilla-La Mancha, y la Diputación de Albacete se mantiene firme en su apoyo a proyectos que dinamizan la economía local, visibilizan nuestro patrimonio y nos proyectan más allá de nuestra provincia", ha señalado.

La diputada provincial ha subrayado también el carácter inclusivo y accesible de la edición 2026, que ha incorporado cambios de accesibilidad mejorados, aforo ampliado en el Batallódromo y un programa institucional traducido a seis idiomas, además de una versión en lectura fácil para facilitar la participación de personas con discapacidad cognitiva.

REFERENTE TURÍSTICO

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado presente este domingo en el 319 aniversario de la Recreación de la Batalla de Almansa, de la mano del delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y de la directora general de Turismo, Arantxa Pérez Gil.

Una jornada en la que, desde el ejecutivo autonómico, se ha puesto en valor el papel protagonista de Almansa como referente turístico a nivel regional gracias a este evento catalogado como Fiesta de Interés Turístico Regional.

En este escenario, el delegado ha incidido en la importancia del Turismo como polo de atracción y motor de desarrollo y ha remarcado la capacidad de Almansa para atraer a visitantes interesados en su riqueza gastronómica, cultural e histórica.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para impulsar proyectos que contribuyan a dinamizar la economía local y a reforzar la identidad cultural, y lo ha hecho poniendo como ejemplo el Plan de Sostenibilidad Turística.

Proyecto actualmente ejecutado en más de un 80 por ciento que cuenta para su desarrollo con una inversión total de 1,9 millones de euros cofinanciados a partes iguales por la Secretaría de Estado de Turismo, el Ayuntamiento de Almansa y el Gobierno regional.

Este Plan, ha recordado Ruiz Santos, está permitiendo no sólo el apoyo a la Recreación de la Batalla, también el impulso a iniciativas "clave" para la ciudad como la mejora de espacios emblemáticos, con actuaciones en las laderas del Castillo para la estabilización de taludes y la restauración ambiental de la zona; la organización de eventos culturales que enriquecen la oferta turística; y la renovación de la Casa del Llavero convertida en centro de recepción de visitantes.

Todo ello, dentro de unas líneas de trabajo que abordan también medidas de transición ecológica y eficiencia energética, así como de transición digital gracias a la señalización de rutas y de recursos turísticos con un plazo de ejecución que se extiende hasta finales de 2027.

Además de la implicación de las administraciones, el delegado también ha querido reconocer el trabajo de todas las personas que hacen posible "una de las mejores recreaciones históricas que se hacen en toda España" y ha trasladado a la alcaldesa y al conjunto de la población, el apoyo del gobierno de García Page para seguir impulsando iniciativas que contribuyan al crecimiento turístico y económico del municipio.