Más de 500 personas participan en la Carrera y Marcha por la Diabetes de Toledo para dar visibilidad a la enfermedad - AYTO TOLEDO

TOLEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el concejal de Deportes, Rubén Lozano, han asistido este domingo a la X Carrera y XI Marcha Solidaria por la Diabetes de Toledo que ha vuelto a celebrarse en el Paseo de la Vega tras su remodelación y que ha reunido a más de 500 personas.

Una cita que cada año contribuye a dar visibilidad a la enfermedad, tal y como Velázquez, quien ha agradecido la respuesta de los participantes, que han vuelto a agotar las inscripciones. Además, ha destacado el trabajo que realiza durante todo el año la Asociacion de Personas con Diabetes de Toledo, ADITO, tanto con los pacientes como con sus familias, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha subrayado que el alcance de esta enfermedad, que en Castilla-La Mancha afecta al 13% de la población, hace especialmente necesario respaldar este tipo de iniciativas que inciden en la importancia de mantener hábitos de vida saludable, y favorecer su detección precoz.

"Para mí, como alcalde, es un honor volver a estar en esta carrera", ha afirmado Velázquez, quien ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Toledo con la asociación y con su labor de sensibilización.