Más de 550 personas formarán el Cortejo de la Cabalgata de Reyes de Toledo con nueve carrozas y 6.000 kilos de caramelos

El concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ultima los preparativos para la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente a la ciudad, en la tradicional Cabalgata que tendrá lugar el próximo lunes 5 de enero. Un cortejo real que estará formado por 550 personas, 30 caballos, nueve carrozas, de gran calidad, y siete pasacalles acordes a la temática de cada carroza, entre ellas, un portal de Belén.

Las tres carrozas de los Reyes Magos estarán acompañadas por el grupo de teatro ETR de Toledo, que vestirá y animará los acompañamientos para mejorar la puesta en escena del desfile.

"Seguimos mejorando cada año; cambiamos pasacalles, renovamos carrozas y cuidamos cada detalle para sorprender a niños y mayores", ha señalado este lunes el concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano, que además ha recordado que algunas de las carrozas se han construido este mismo año para la ciudad y por una empresa toledana.

Durante el recorrido se lanzarán más de 6.000 kilos de caramelos y habrá tres puntos de avituallamiento para poder cubrir todo el cortejo, que estarán situados en la avenida de Barber (junto al Hospital Virgen de la Salud), y al inicio y al final de la Avenida de la Reconquista, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El recorrido será el mismo del año pasado, con salida a las 18.00 horas del Centro Cívico de Buenavista, para continuar por la Avenida de Portugal, Avenida de Barber, Avenida de la Reconquista y llegar a la Puerta de Bisagra, "en una de las imágenes más bonitas de toda la Navidad; una llegada inigualable que sólo se puede ver en la ciudad de Toledo", ha asegurado el edil.

Además, ha subrayado que habrá espacios accesibles y con una planificación que garantice la seguridad y el disfrute de todos. Por ello, se mantiene el tramo sin ruido desde el Centro Cívico de Buenavista hasta Santa Casilda. A su llegada a la Puerta de Bisagra, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, entregará las llaves de la ciudad a sus majestades para que puedan abrir las puertas de las casas de los niños toledanos, y la Corporación Municipal lanzarán más de 1.000 balones.

La Cabalgata concluirá con el lanzamiento de fuegos artificiales y García-Toledano ha recordado que, como novedad, este año la ciudad de Toledo contará con el Heraldo Real, que el 3 de enero anunciará la llegada de los Reyes Magos a la ciudad.

Por último, ha agradecido la labor de todas las personas que trabajan en la organización y seguridad de la Cabalgata de Reyes, como empleados municipales, Policía, Bomberos y Protección Civil, y ha animado a todos los toledanos a "salir a las calles y a dejarse sorprender por una Cabalgata que refleja el orgullo de toda la ciudad".