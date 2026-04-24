Más de 577.000 conejos se han capturado en C-LM desde enero y algunos van de alimento a centros de recuperación de fauna

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, preside la constitución de la primera Mesa regional sobre el Control de Población del Conejo de Campo. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las distintas medidas puestas en marcha en Castilla-La Mancha para atender el control de sobrepoblación de conejo han permitido la captura de más de 577.000 de estos animales desde el día 1 de enero.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes, en declaraciones a los medios, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, antes de presidir la constitución de la primera Mesa regional sobre el Control de Población del Conejo de Campo.

Gómez ha explicado que, de ese número total, los que se capturan desde el Gobierno de Castilla-La Mancha "se están aprovechando" para llevarse a los centros de recuperación de fauna, como alimento para las especies protegidas que se están cuidando, antes de devolverlas a su entorno natural, donde "necesitan conejo vivo para su alimentación".

En estos centros hay otras especies que "desgraciadamente" no se pueden recuperar y, mientras se mantienen en las instalaciones, también se les proporciona, en este caso, conejos muertos para su alimentación.

Además, el Gobierno autonómico también está estableciendo distintos acuerdos con la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (Asiccaza) y otras organizaciones, para introducir estos animales capturados en "el circuito de carne de conejo para las personas, porque es una carne de excelente calidad y por lo tanto también de reconocido prestigio dentro de lo que es la carne de caza".

Respecto a la Mesa Regional sobre el Control de Población del Consejo de Campo --tras la que también se constituirán en próximos días las mesas provinciales--, Gómez ha recordado que es una medida que figura entre las 18 que incluye el Plan de Acción para controlar la sobrepoblación de conejo en la región que se presentó hace un mes.

"Lo que pretendemos es que todos estemos implicados en el control del conejo", ha manifestado la consejera, que ha asumido que si entre todos los implicados no son capaces de poner encima de la mesa cómo ayudar a controlar la sobrepoblación de conejo, "desde luego será imposible" acotarla.

APOYO AL SECTOR AGRARIO

En la mesa están representadas las organizaciones agrarias, el sector cinegético, otras administraciones públicas distintas de la Administración regional, como las diputaciones o la Delegación del Gobierno en representación de la administración, tanto en lo que corresponde a la parte de Fomento como a las confederaciones geográficas, que tienen infraestructuras que pueden verse afectadas por el conejo; así como los grupos conservacionistas y el sector científico.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no podemos hacer otra cosa nada más que apoyar a nuestro sector agrario y, por lo tanto, defender sus intereses", ante una sobrepoblación de este animal que afecta a más de 46% de la superficie de la región --unos 364 municipios--, algo que se ha hecho a través del Plan de Acción Regional.

En él se establecía la declaración de comarca de emergencia cinegética y que se permitiera la caza con escopeta durante todo el año --salvo el mes de mayo-- en las zonas acotadas, mientras que en las zonas no acotadas se podrán dar permisos por dos meses "para intentar controlar la población de conejo".

También se ha establecido que durante todo el año --aquí sí que el mes de mayo inclusive-- se puedan hacer capturas de conejos con otras modalidades de caza distintas del uso de la escopeta, como puedan ser los huroneros.

A ello se suman otras medidas como la creación de un Equipo Específico de Control de Fauna (Ecofa), para las zonas "más sensibles" del territorio relacionados con nuestros espacios naturales y que estén cercanos a explotaciones agrarias; y la puesta en marcha de un equipo especializado de agentes medioambientales con formación específica para hacer caza nocturna con calibres 22 y 17 y también con carabinas de aire comprimido.

Tras la constitución de la Mesa, los asistentes analizarán todas estas medidas puestas en marcha para ver si "son eficaces para continuar reforzándolas en el tiempo" o para cambiar o "eliminar del plan" las que vean que no funcionan o ver otras nuevas a analizar para llegar a una solución.

En este contexto, Mercedes Gómez ha recordado que también "están finalizando los trabajos para hacer una convocatoria de ayudas específicas a los agricultores para ofrecerles sistemas de protección frente a los conejos", y que, de la misma forma, se podrá a su disposición próximamente "jaulas para la captura de estos conejos por parte de los agricultores también en sus parcelas si así nos lo requieren".

El objetivo es que "aproximadamente cada mes" se ofrezcan datos de cómo va el control de la población de conejo y que estos datos sean públicos "y que todos los ciudadanos y sobre todo los agricultores que son los más afectados lo tengan a su disposición para saber lo que está sucediendo".

Preguntada por la petición de algunas organizaciones agrarias para que se incluya el mes de mayo dentro de las cazas, Mercedes Gómez ha señalado que la caza con escopeta ese mes va a estar "totalmente" prohibida. "Es un mes en el que hay nidificación de muchas especies y por lo tanto no vamos a crear un conflicto con estas especies ni tampoco con los grupos conservacionistas en este aspecto".

Eso quiero que quede claro ya desde el primer minuto", ha dicho la consejera, quien, no obstante, ha añadido que se está trabajando con la Federación Regional de Caza para crear equipos específicos de cazadores que puedan cazar de noche, que se tendrán que someter a un curso de formación específico que se va a intentar que estén "cuanto antes".

ASAJA: EL RITMO DE CAPTURAS DEBE SER "ELEVADO"

De su lado, el vicepresidente de Asaja de Castilla-La Mancha, Manuel Torrero, ha valorado que "por fin" se puedan "ver las caras" todas las administraciones implicadas en este problema, "que de momento han estado de espaldas" al mismo, ha opinado, y poder comprobar "el funcionamiento de las medidas".

"El ritmo de capturas tiene que ser elevado y, si no se ponen medios, ni materiales, ni económicos, ni de personal", la ejecución de las medidas se quedará "solamente en medidas" y no en soluciones ante los daños que ocasionan los conejos. Ha confiado al respecto en que se aporten remedios y se pueda lanzar al sector "un mensaje de optimismo".

Ante este asunto, ha comentado Torrero, la actitud de la organización agraria "va a ser siempre la misma" y "ante cualquier negligencia" o "inacción" de cualquier administración, Asaja denunciará ante "las instancias que sean necesarias para que, de una vez por todas, se acabe con este problema".

Como ha explicado Torrero, Asaja siempre ha defendido "un control efectivo" de la sobrepoblación de conejos bajando población "hasta un nivel normal" y haciendo "un trabajo de mantenimiento año tras año" donde ya se involucran cazadores, la Consejería y los responsables de determinadas infraestructuras a fin de "seguir controlando" la población de esta especie.