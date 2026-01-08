Más De 60 Tractores Toman Guadalajara En Defensa Del Campo Y Contra Las Políticas Agrarias De La UE. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de sesenta tractores, acompañados por otros agricultores en furgonetas y turismos, han protagonizado una tractorada por la ciudad de Guadalajara para protestar contra las políticas agrarias de la Unión Europea y defender la supervivencia del sector primario, en una movilización pacífica que ha provocado cortes puntuales de tráfico y circulación lenta en algunos accesos a la ciudad.

Una protesta convocada por la Asociación en Defensa del Campo de Guadalajara (Adecgu), integrada en la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), y que ha contado con el respaldo de APAG y de la Unión de Agricultores de Castilla-La Mancha, en el marco de las movilizaciones impulsadas a nivel nacional y europeo.

El convoy ha partido en torno a las 11.00 horas desde la campa de APAG y, tras realizar también un recorrido por el polígono del Henares por la calle Francisco Aritio y la carretera de Humanes, finalizará ante las puertas de la Delegación Provincial de Agricultura en torno a las 13.00 horas.

Todo ello, pese al frío y la niebla, en una jornada marcada por el ambiente reivindicativo y la visibilidad de numerosas pancartas colocadas en los tractores. Entre los mensajes que podían leerse figuraban lemas como 'No a Mercosur', 'Competencia desleal, precios de ruina', 'El campo se muere', 'Sin agricultura y ganadería no hay soberanía alimentaria' o 'Queremos las mismas reglas', además de críticas a la Agenda 2030 y a la diferencia entre los precios en origen y en los supermercados.

El presidente de Adecgu, Rubén Flores, ha advertido de que el sector atraviesa una situación "terminal" y ha señalado directamente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como una de las principales amenazas. "No hablamos de competencia desleal, es que no existe competencia. Nos obligan a cumplir unas normas muy estrictas mientras entran productos de terceros países con menores exigencias y costes infinitamente más bajos", ha denunciado.

Asimismo, ha criticado los recortes y la burocracia de la Política Agraria Común (PAC), recordando que "las ayudas no son subvenciones para vivir del cuento, sino un complemento a la producción".

En este sentido, ha advertido de que si los agricultores tuvieran que vender a precios que cubrieran realmente los costes, "los alimentos llegarían al consumidor con subidas inasumibles". "Un país que no puede producir su propia alimentación está abocado a la pobreza", ha subrayado.

Por su parte, María Ángeles Rosado, representante de Unaspi en Guadalajara y agricultora de Sayatón, ha señalado que el enfado en el sector es generalizado porque "todos los días se están cerrando explotaciones". A su juicio, la PAC se ha convertido en "una losa burocrática" y en una política "hipócrita y fallida", que no está cumpliendo su función principal. "En los últimos 25 años ha cerrado el 57% de las explotaciones en España, y eso demuestra que algo se está haciendo muy mal", ha afirmado.

Rosado ha destacado además la buena respuesta a la convocatoria en Guadalajara y ha remarcado que estas movilizaciones no solo buscan garantizar la viabilidad del sector primario, sino también la soberanía alimentaria. "No podemos depender de terceros países para comer. Si algún día se corta el suministro exterior, estaríamos abocados al hambre", ha advertido.

La tractorada de Guadalajara se enmarca en un contexto de protestas similares en otros puntos de España y de Europa, donde agricultores y ganaderos reclaman cambios urgentes en las políticas comunitarias y un diálogo real con las administraciones para asegurar el futuro del campo y del medio rural. En el caso de Castilla-La Mancha, es la única que se ha convocado este jueves, aunque las protestas se extienden también a este viernes.