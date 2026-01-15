Más ayudas, ampliar caza con escopeta o contratar huroneros, medidas de Junta contra sobrepoblación de conejos

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. - CORTES C-LM

La Consejería de Desarrollo Sostenible pondrá en marcha nuevas medidas para luchar contra la superpoblación de conejos en Castilla-La Mancha, entre ellas una nueva línea de ayudas, la ampliación de la caza con escopeta o la contratación de más huroneros.

Así lo ha avanzado la consejera del ramo, Mercedes Gómez, en las Cortes con motivo de debate parlamentario sobre esta problemática, donde ha señalado que en febrero, como es habitual, se publicará la nueva resolución de emergencia cinegética para el control de la sobrepoblación de conejos en Castilla-La Mancha.

Este documento permitirá que los cotos de caza puedan ejercer esta actividad todo el año y que se pueda comunicar con plazo de "simplemente" dos meses las parcelas donde aumentar esta práctica, fuera de estos cotos.

Se recogerá la ampliación del periodo de uso de escopeta con y sin perro, quedando únicamente mayo como único mes dónde no puedan usar arma de fuego.

Además, se va a incluir un nuevo criterio de selección de los municipios bajo el paraguas de emergencia cinegética. Todos aquellos que tengan una laguna, "aunque sea una pequeña charca", se van a incluir dentro de la comarca de emergencia cinegética, ha precisado.

Del mismo modo, la Junta estudia la posibilidad de implantar la caza nocturna con vigilantes de coto, con cazadores que se van a contratar desde el Gobierno regional.

Se van a contratar huroneros profesionales en el mes de febrero por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, lo que permitirá "seguir alimentando la carne de caza de alta calidad de conejos" y realizar traslocaciones de conejo, que consiste en desplazar especies donde hay sobreabundancia de conejo a otras zonas donde aspiran a tener conejos.

Traslocaciones que se realizarán respetando que "hay dos especies diferentes de conejo de monte dentro de Castilla-La Mancha y las traslocaciones se tienen que hacer conejo por conejo". "No podemos mezclar especies porque se pueden provocar daños a los ecosistemas", ha afirmado Gómez.

AYUDAS DIRECTAS

Quiere la Consejería sacar en el mes de febrero una convocatoria de ayudas directas a los agricultores para adquisición e instalación de cerramientos perimetrales, pensando en "aquellas parcelas que estén colindantes a zonas de alta densidad de conejo".

Se darán ayudas a la adquisición y la instalación de protectores individuales de plantas leñosas, con una malla específica, la más eficiente para evitar que el conejo pueda levantar el protector y provocar daños en los cultivos.

Además, se va a financiar la eliminación de majanos y madrigueras, de tal manera que no tenga que asumir ese coste el agricultor.

Desarrollo Sostenible ya trabaja con Fomento para que en la Autovía de los Viñedos se instalen mallas específicas conejeras para evitar que en las explotaciones agrícolas colindantes pueda haber esos daños.

"Ni negamos la realidad ni estamos cruzados de brazos, estamos poniendo encima de la mesa todas las medidas necesarias para que esto pueda ser parte de la solución para la sobrepoblación de conejos", ha defendido la consejera.

DATOS DE 2025

En el año 2025, se han declarado 308 municipios en emergencia cinegética: 55 en Albacete, 29 en Ciudad Real, 90 en Cuenca, 23 en Guadalajara y 111 en Toledo.

Se han capturado en 2024 dos millones y medio de conejos, a la espera de los resultados cuando finalice esta temporada cinegética para precisar las capturas en 2025.

VOX PROPONE CONTROL INMEDIATO

Desde el Grupo Parlamentario Vox, el diputado Iván Sánchez ha señalado que en Alovera (Guadalajara), donde él vive, "cada mañana" le acompañan "cientos de conejos corriendo".

Al hilo del debate, ha reclamado un "control poblacional inmediato" de conejos, no solo mediante la caza, sino con la eliminación de madrigueras, el uso controlado de fumigantes homologados, capturas selectivas y actuaciones directas sobre el terreno, mediante "ayudas económicas y ágiles y directas".

Reclama Vox la "ampliación inmediata de la emergencia cinegética a todos los municipios que estén afectados y, donde el daño sea total, declarar esa zona catastrófica", conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Ha reprochado además a la Junta que haya firmado "el pacto por la caza" en la región y "dos temporadas después" se sigue "sin cumplir ni un solo compromiso". Así, Sánchez le ha dicho a la Junta que el "campo no olvida" y ante esta situación, los agricultores se lo "van a hacer pagar en las urnas".

PP RECLAMA DECLARAR PLAGA

Por su parte, la diputada del PP Carolina Agudo ha pedido que la Junta proceda de forma inmediata a la declaración de plaga de conejos en Castilla-La Mancha, tal y como establece la ley 43/2002, "una obligación jurídica" que tiene el Ejecutivo autonómico.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva eludiendo esta obligación de declarar la plaga porque supone indemnizar los daños que han sufrido los agricultores. Supone coordinarse con otras administraciones también responsables de que esto esté sucediendo", ha lamentado.

Tal y como ha descrito Agudo "hoy hay más conejos comiéndose las cosechas de los agricultores" por lo que "las explotaciones dañadas finalmente acaban abandonadas".

Propone el PP "sustituir ese modelo agotado de los 'Pageparches' por un plan integral contra la plaga de conejos". "O quitan los conejos o indemnizan a los agricultores, o una u otra, pero no se pueden quedar cruzados de brazos, porque aquí no hay ni discursos intermedios ni parches", ha afirmado Agudo.

Al mismo tiempo, demanda la diputada que la Junta "trabaje en mejorar los seguros agrarios", porque los agricultores pagan sus seguros, pero que cuando luego sufren daños "no reciben indemnizaciones". Asimismo, proponen los 'populares' que se luche contra la sobrepoblación de esta especie con programas de recuperación y reintroducción de depredadores naturales, como el lince ibérico.

PSOE ABOGA POR CONTINUAR MEJORANDO

La propuesta del PSOE, que ha defendido el diputado Francisco Barato, pasa por "continuar con el trabajo que se está haciendo y hacer más". Consiste en seguir ahondando en "el control poblacional" de conejos adaptado a cada zona y situación.

Respecto a los seguros agrarios, ha defendido que el Gobierno regional "cada año está aumentando la dotación presupuestaria para ayudas al pago de seguros", al tiempo que ha rechazado las "soluciones mágicas" que plantea el PP como soltar al lince para luchar contra la superpoblación de conejos.

"Proponer que una especie parece que lo va a arreglar todo, desde luego lo que se está haciendo es banalizar y no entender este problema dentro de la complejidad que tiene", ha lamentado Barato.

Al término del debate, se han votado las propuestas de resolución de los tres grupos, rechazándose las de PP y Vox y aprobándose la de los socialistas.