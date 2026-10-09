Más de un centenar de personas trasladan su duelo y repulsa por el doble crimen machista de Valverde de Júcar (Cuenca)

Archivo - Concentración por el asesinato machista en Valverde del Júcar. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de vecinos y personas cercanas a la víctima se han reunido en la Plaza Mayor de Valverde de Júcar para compartir su duelo por las dos muertes que deja el presunto crimen machista de esta localidad conquense.

Un suceso que le ha costado la vida a Luisa, una mujer que trabajaba de cocinera en un bar del pueblo y que deja huérfanos a dos menores, que en principio se irán a vivir con sus abuelos maternos.

El alcalde de Valverde de Júcar, Eduardo Mena, ha confirmado que fue el padre de la fallecida el que avisó al Servicio de Emergencias 112 porque la hija mayor del matrimonio no podía acceder a la vivienda.

Aquello desencadenó en la intervención de la Guardia Civil, los bomberos y los equipos sanitarios, que al acceder a la casa encontraron los cuerpos del hombre y la mujer.

Mena ha agredido a todas las personas que han acudido a la plaza a apoyar a la familia y mostrar su rechazo "a lo que sigue siendo una lacra, que es que sigan muriendo mujeres por el simple hecho de ser mujeres".

Ha señalado que la pareja era conocida en Valverde de Júcar; ella, por su trabajo "en un bar muy querido del pueblo, por el que todo el mundo pasamos" y él, por su labor en una empresa de una localidad vecina, pero radicada también en Valverde.

"Por eso, en un pueblo tan pequeño, no dejan de sorprender estas situaciones", ha lamentado.

El Ayuntamiento de Valverde de Júcar ha decretado tres días de luto y ha suspendido todos los actos que tenía previstos para este fin de semana.

La delegada de la Junta de Comunidades en Cuenca, María Ángeles López, ha estado presente en esta concentración y ha trasladado públicamente su cariño y apoyo para la familia y, especialmente, "para esas dos niñas, que están atravesando un momento tan duro es que imposible imaginar".