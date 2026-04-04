Más de una veintena de sanitarios se forman en un curso organizado por el Sescam para fomentar la donación de órganos

Curso para fomentar la donación de órganos organizado por el Sescam. - JCCM

TOLEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 profesionales de Castilla-La Mancha se han formado en el curso para fomentar la donación de órganos, organizado desde hace dos décadas por la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la donación y los valores asociados a esta.

En esta edición, un total de 26 profesionales sanitarios --médicos y enfermeras de las unidades de cuidados intensivos, reanimación, urgencias y quirófano--, seleccionados entre 60 solicitudes procedentes de distintos hospitales de Castilla-La Mancha y de hospitales de Madrid, Elche, Córdoba, Gran Canaria, País Vasco y La Rioja, han participado en el curso 'El proceso de la donación de órganos y tejidos', según ha informado la Junta en nota de prensa.

La coordinadora autonómica de trasplantes, la doctora María José Sánchez Carretero, ha indicado que la finalidad de estos cursos es proporcionar los conocimientos óptimos sobre el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos a los profesionales sanitarios, así como concienciarles sobre la importancia de la donación y los valores asociados a esta. Además, se busca reducir el índice de negativas familiares en el momento de comunicar la muerte de un ser querido.

El curso, impartido por profesionales de la Organización Nacional de Trasplantes, consta de una parte teórica y otra práctica, en la que se llevan a cabo ejercicios destinados a desarrollar las habilidades de comunicación en las entrevistas con las familias de pacientes fallecidos.

Así, los participantes recrean situaciones reales, de modo que se les orienta para encontrar argumentos que permitan establecer una relación de ayuda y apoyo emocional con las familias en momentos especialmente difíciles, favoreciendo actitudes positivas hacia la donación de órganos y siempre desde el máximo respeto a su voluntad.

Para los organizadores de estas actividades formativas, un aspecto clave en la mejora continua del proceso de donación y trasplante de órganos es la formación de los profesionales, ámbito en el que la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes hace especial hincapié.

DONACIONES DE ÓRGANOS

Según los datos de la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes, Castilla-La Mancha registró el pasado año un total de 89 donaciones, una cifra similar a la de los dos años anteriores y superior a la registrada en 2023, lo que sitúa la tasa regional en 42,2 donantes por millón de población.

El Hospital Universitario de Toledo fue el que concentró el mayor número de donantes de la comunidad autónoma, alcanzando su máximo histórico con 41 donaciones, seguido del hospital de Albacete, con 20, y Ciudad Real, con 13.

Gracias a las donaciones registradas en Castilla-La Mancha, durante 2025 se realizaron un total de 178 trasplantes de órganos, de los que 97 fueron renales y 14 hepáticos. En este sentido, cabe recordar que el Hospital Universitario de Toledo inició el Programa de Trasplante Hepático de Castilla-La Mancha.