Masegosa pide a Junta un cortafuegos en El Brezal ante el grave riesgo de incendio que supone para la Serranía Conquense

CUENCA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Masegosa, a través de su alcalde, Salvador Fernández Cava, ha dirigido una carta al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, solicitando la creación de un cortafuegos perimetral en una finca privada denominada El Brezal, situada en pleno corazón de la Serranía Alta de Cuenca y rodeada de pinares y montes públicos.

En el escrito remitido a los medios, el alcalde alerta del "grave" riesgo de incendio que representa este terreno, actualmente abandonado y cubierto de pino caído, matorral seco y suelo esponjoso, condiciones que, según se detalla, resultan especialmente proclives a la propagación rápida del fuego en verano.

Asimismo, Fernández Cava recuerda que los montes públicos y municipales de la zona tampoco se encuentran en mejor situación, debido a la falta de recursos de los ayuntamientos rurales, lo que dificulta la aplicación de medidas preventivas.

La petición del Ayuntamiento subraya además la importancia estratégica de actuar en esta finca por su proximidad a la carretera CM-2201, una vía muy transitada que atraviesa el paraje y que podría verse gravemente afectada en caso de incendio.

"Un incendio en estos parajes sería demoledor para toda la masa forestal de la Serranía de Cuenca, motor climático y ecológico fundamental del Sistema Ibérico y de la parte oriental del territorio peninsular. Todavía estamos a tiempo de actuar y evitar una catástrofe", ha señalado el alcalde en su escrito.

El Ayuntamiento de Masegosa insta a las administraciones competentes a asumir su responsabilidad y poner en marcha medidas urgentes de prevención, confiando en que esta demanda sea atendida con la rapidez que la situación requiere.