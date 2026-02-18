Médicos de Guadalajara claman contra el deterioro sanitario en plena huelga

Concentración de médicos en las puertas del Hospital de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes del colectivo médico se han concentrado este miércoles a las puertas del Hospital Universitario de Guadalajara, convocados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en el marco de la huelga nacional sanitaria, en una protesta respaldada por el Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara.

La movilización ha servido para visibilizar el malestar del sector ante lo que califican de "deterioro progresivo" del sistema público de salud y la falta de respuesta efectiva por parte del Ministerio de Sanidad y del Gobierno autonómico.

El vicesecretario del sindicato médico en Castilla-La Mancha, Jesús Cuesta Monge, ha denunciado ante los medios que el nuevo anteproyecto de Estatuto Marco supone "una discriminación profesional y laboral clara hacia los médicos", al imponer, según ha señalado, "45 horas obligatorias frente a las 35 o 37,5 del resto de trabajadores".

A su juicio, el texto no reconoce "ni el nivel formativo, ni los años de especialización, ni la responsabilidad diferenciada que asume el facultativo". Cuesta ha advertido además de la situación específica que atraviesa Guadalajara, con plantillas "claramente insuficientes" y listas de espera que ha calificado de "insoportables e inasumibles", con más de 7.000 pacientes pendientes de intervención quirúrgica y más de 1.500 en consultas externas y pruebas diagnósticas.

"Estamos hablando de un sistema tensionado al límite, donde en zonas rurales se llegan a hacer jornadas de hasta 65 horas continuadas durante los fines de semana", ha afirmado. En cuanto al seguimiento de la huelga, el representante sindical ha asegurado que, pese a unos servicios mínimos situados entre el 55 y el 60% -que incluyen guardias y salientes-, la convocatoria está siendo secundada "por encima del 70 o 75% del colectivo médico, tanto en la provincia como en el conjunto de la región". "Si no hay una negociación real y efectiva por parte del Gobierno, este conflicto se prolongará hasta junio y se intensificará", ha advertido.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara, Javier Balaguer, ha respaldado públicamente las reivindicaciones y ha insistido en la necesidad de un estatuto jurídico específico para el colectivo.

"Nadie se plantearía hacer algo en aviación civil sin contar con los pilotos", ha señalado, para añadir que "no se puede pretender pilotar el sistema sanitario sin contar con quienes asumen la máxima responsabilidad asistencial".

Balaguer ha defendido que la reclamación "no es una cuestión meramente salarial", sino que afecta a la propia calidad del sistema.

"Sin un reconocimiento adecuado de la figura del médico y sin condiciones dignas, la sanidad pública de calidad es inviable", ha subrayado, alertando además de las jubilaciones masivas previstas en los próximos años y de la fuga de talento joven hacia el sector privado o al extranjero.

Durante la concentración, la vicesecretaria del sindicato médico en Guadalajara y secretaria general del Colegio de Médicos, María Teresa Encabo, ha leído un manifiesto en el que el colectivo se ha dirigido directamente a la sociedad. Visiblemente emocionada, ha explicado que la huelga llega "tras meses de diálogo infructuoso con el Ministerio" y que se trata "siempre del último recurso, pero la situación actual nos ha llevado a este punto límite".

Entre los motivos expuestos, ha enumerado la ausencia de una negociación colectiva "real y efectiva", el deterioro progresivo del sistema sanitario público, las condiciones laborales "precarias" y, en el ámbito autonómico, la exigencia de reactivar de inmediato la carrera profesional, congelada desde 2012 en Castilla-La Mancha, "siendo la única comunidad donde aún no se ha reactivado".

"No reclamamos privilegios, reclamamos condiciones dignas para poder ejercer nuestra profesión con la calidad, el tiempo y la seguridad que nuestros pacientes merecen", ha proclamado Encabo, quien ha añadido que el objetivo es "una sanidad pública fuerte, sostenible y respetuosa".

En el comunicado, el colectivo ha pedido disculpas a los pacientes por las molestias e incertidumbres que pueda generar la huelga, aunque ha responsabilizado de la situación "a la incompetencia y falta de respuesta del Ministerio de Sanidad y del Gobierno autonómico, que han ignorado reiteradamente nuestras advertencias y propuestas".

Asimismo, han recordado que durante las jornadas de paro se mantienen los servicios mínimos para garantizar la atención urgente y los casos de especial gravedad, "porque nuestra prioridad sigue siendo la salud de la población".

La concentración de Guadalajara se enmarca en una convocatoria de carácter nacional que se está replicando en hospitales de todo el país y que, según el sindicato, continuará en las próximas semanas si no se abre una mesa de negociación efectiva que dé respuesta a las reivindicaciones del colectivo médico.