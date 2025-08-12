Los medios aéreos se reincorporan a los trabajos contra el fuego en Navalmoralejo, que sigue en nivel 2

Sucesos.- Parte del incendio en Navalmoralejo (Toledo) afecta a Extremadura y ambas regiones forman un mando unificado - INFOCAM

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 medios y 116 personas se encuentran trabajando a las 8.00 horas de este martes contra el incendio originado en la tarde de ayer en la localidad toledana de Navalmoralejo, unas llamas que también afectan a Extremadura.

Según la página de control del Plan Infocam, con datos recogidos por Europa Press, hasta tres medios de extinción aéreos con cuatro operarios han vuelto al trabajo una vez pasada la noche.

El fuego sigue en situación operativa nivel 2, y efectivos de la Unidad Militar de Emergencia del Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Primer Batallón llegaron a la zona a última hora de la tarde de este lunes.

A las 12.00 horas de este martes, el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, asistirá al Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal, en el que se ha instalado el mando unificado entre los dispositivos de incendios forestales de Castilla-La Mancha y Extremadura.