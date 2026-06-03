Medios aéreos y terrestres trabajan en un fuego en la Academia de Infantería de Toledo que llega a nivel 1 - INFOCAM

TOLEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco medios aéreos, seis terrestres y hasta 23 efectivos trabajan en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado este miércoles en el campo de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo, que alcanza el nivel 1 de situación operativa.

Según publica el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el fuego se ha declarado pasadas las 13.30 horas y ha ascendido a nivel 1 por posible a afección por humo a vías de comunicación.

En concreto, según fuentes del Plan Infocam las carreteras que se pueden ver afectadas por humo son la CM-40 y A-42, por lo que se pide circular con precaución y respetar la señalización siguiendo indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad.