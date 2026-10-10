Miguelturra estrena el jueves un espacio de recuerdo y acompañamiento dedicado a la pérdida perinatal

Cartel del acto. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miguelturra va a contar desde este jueves, 15 de octubre, con un espacio de memoria y acompañamiento dedicado a las familias que han vivido la pérdida de un bebé durante el embarazo o en el periodo perinatal y neonatal.

La inauguración del conocido como 'Jardín de las Estrellas', será a partir de las 16.30 horas, coincidiendo con el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, una jornada destinada a dar visibilidad a una realidad que afecta a muchas familias y a reivindicar la importancia de acompañarlas y reconocer su duelo.

El nuevo espacio se encuentra en el parque de la avenida de los Descubrimientos, entre las calles Besana y Sementera, según informa el Consistorio.

"Ha sido concebido como un lugar tranquilo, acogedor y respetuoso, donde las familias puedan acudir para recordar, compartir su dolor o simplemente encontrar un espacio de calma", explica Pilar de la Torre, concejala de Medio Ambiente.

El elemento central del jardín será un monolito de piedra clara que incorpora un panel transparente con pequeñas estrellas metálicas. Cada estrella simbolizará una vida y podrá ir incorporándose al memorial con el paso del tiempo, convirtiendo el jardín en un espacio vivo que pueda crecer junto a las familias.

En la parte inferior del monolito se ha incorporado una representación de una mano con mariposas, como símbolo de recuerdo, transformación y acompañamiento, junto a la frase 'Hasta los pies más pequeños dejan huellas eterna'.

El espacio se completa con grava blanca, vegetación, iluminación y un banco, creando un entorno pensado para la reflexión y el recuerdo.

Este 'Jardín de las Estrellas' nace con una vocación fundamentalmente humana y de acompañamiento. "Queremos que ninguna familia sienta que su pérdida queda en el silencio o que su duelo no tiene un lugar. Este jardín pretende ser precisamente eso: un lugar para recordar, honrar y acompañar", señala de la Torre.

La iniciativa nace de la asociación Meciendo Estrellas Castilla-La Mancha, red de acompañamiento para familias y mujeres en duelo por pérdida gestacional y neonatal de Castilla-La Mancha.

El Ayuntamiento invita a las familias y a toda la ciudadanía de Miguelturra a participar en este acto de inauguración, que pretende ser un momento de recuerdo, respeto y acompañamiento, y contribuir a visibilizar una realidad que durante mucho tiempo ha permanecido en silencio.