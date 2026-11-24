Reunión entre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, y la CEO del proyecto Hydnum Steel, Eva Maneiro. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

CIUDAD REAL 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido este martes con la CEO del proyecto Hydnum Steel, Eva Maneiro, para abordar los avances en este desarrollo industrial para la construcción en Puertollano (Ciudad Real) de la primera gran planta en la Península Ibérica de acero verde, clave para el impulso de la construcción industrializada.

El proyecto pretende la producción de acero limpio, a partir del uso de electricidad renovable e hidrógeno verde en sustitución de los procesos tradicionales que utilizan carbón y gas natural, según ha informado el Ministerio en nota de prensa.

La planta producirá principalmente acero plano para sectores como la automoción, la industria manufacturera y la construcción, con especial importancia para el impulso de la vivienda industrializada; al tiempo que reducirá en un 98% las emisiones de CO2 respecto a una acería convencional.