Molina defiende la forma de gobernar "sin hipotecas" de Podemos

Actualizado 10/05/2019 17:31:00 CET

TOLEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, José García Molina, ha querido diferenciar entre las dos formas de gobernar que a su juicio pueden ejercerse, por un lado un modelo de su candidatura, "sin hipotecas ni ataduras, con libertad para decidir y que gobierne para todos por igual garantizando condiciones de vida"; frente al modelo "preso del amiguismo y de las viejas o nuevas redes clientelares organizadas".

En un artículo de opinión enviado a los medios García Molina ha adelantado que en esta campaña su candidatura se ha propuesta "hablar menos y escuchar más". "Ya hemos demostrado, y queremos seguir demostrándolo, que allí donde estamos en el gobierno, no es lo mismo. Por eso no da igual quién forme gobierno, porque no es lo mismo", ha apuntado.

"Nos jugamos mucho en estas elecciones porque los gobiernos municipales y autonómicos son los responsables últimos de diseñar e implementar las políticas de cercanía, las políticas que más tienen que ver con la vida cotidiana de la gente", ha aseverado.

Ha recordado que el Gobierno regional "decide sobre las condiciones, los modelos y las infraestructuras de la educación pública" y también "es responsable de garantizar y gestionar una sanidad pública de calidad que atienda una prioridad esencial para todos".

"Las políticas de igualdad de oportunidades... o de exclusión, el cuidado de las personas y la sostenibilidad del mundo rural... o su abandono, poner en marcha las infraestructuras que realmente necesita nuestra gente y nuestra tierra... o infraestructuras como aeropuertos, puentes hacia ninguna parte y otras que, además de tremendamente costosas, han resultado completamente inútiles", agrega el candidato.

Según considera, "es el gobierno quien debe liderar la hoja de ruta del bienestar, la prosperidad y el progreso de una región". "En definitiva, nuestro bienestar y progreso, presente y futuro, dependerán en gran medida de quienes gobiernen a partir del 26 de mayo nuestra región y sus municipios".