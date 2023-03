Montero cree que la abstención de PP en la moción de censura demuestra que está dispuesto a gobernar con Vox "sin rubor"

TOLEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado que la postura del PP de abstenerse en la moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentada por Vox, demuestra que los 'populares' están dispuestos a gobernar con la ultraderecha "sin rubor".

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto público en Toledo, Montero ha asegurado que el PSOE se toma "muy en serio" la moción de censura, que consideran "constructiva", ya que quien presenta la iniciativa "tiene que expresar su programa de gobierno y poner en valor una forma diferente de gobernar".

Montero, que ha dicho que Pedro Sánchez desvelará en breve cómo afrontará su participación en el debate, ha defendido que el gobierno de coalición ha conseguido logros como "revalorizar las pensiones" o subir el Salario Mínimo Interprofesional, y ahora Vox tendrá que explicar qué quiere hacer para mejorar el país en esta moción de censura.

La ministra se ha mostrado muy preocupada por la postura del PP, "algo inédito en este país", en contraposición con lo que pasa en el resto de Europa, donde "se pone un cordón sanitario a la ultraderecha".

Esta "anomalía" que ocurre en España le hace preguntarse si las políticas del PP asumirán las de la ultraderecha. "El PP da por garantizado que en aquellos lugares donde tengan que gobernar con Vox lo harán sin ningún tipo de rubor", ha aseverado, considerando que ese es el motivo por el que no votará en contra, "no vaya ser a que Vox no le siente bien".