Movilizados los recursos provinciales de Albacete ante posibles incidencias en las carreteras por Kristin

ALBACETE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras la activación de la Alerta Naranja en la comarca de La Mancha albaceteña por parte de AEMET ante las rachas de viento originadas por el temporal Kristin, la Diputación de Albacete ha movilizado de forma preventiva sus medios materiales y humanos del Parque Móvil ante posibles eventualidades en la Red Viaria provincial.

Desde el Servicio de Red Viaria se informa de nieve en las zonas de El Bonillo y El Ballestero, con nivel amarillo, y quitanieves que se dirigen ya a la zona. Asimismo, en Paterna, en la AB-516, se registran precipitaciones de nieve, siendo obligatorio el uso de cadenas en el Puerto de Las Crucetillas. En el resto de la provincia, las precipitaciones están siendo mayoritariamente en forma de lluvia, según ha trasladado la Institución provincial en nota de prensa.

Durante la pasada noche fue necesaria la intervención en la AB-614 (Lezuza-El Bonillo) por acumulaciones de agua en la calzada. En estos momentos, desde los servicios técnicos se señala que lo peor del temporal hasta el momento ya ha pasado.

Por su parte, el Parque Móvil de la Diputación ha confirmado el desplazamiento de un camión quitanieves hacia la zona de Lezuza y El Bonillo, y otro hacia Peñascosa y Las Crucetillas, realizando labores principalmente preventivas, ya que las precipitaciones están siendo mayoritariamente de lluvia y la nieve caída ha sido escasa.

La Diputación de Albacete mantiene un seguimiento continuo de la situación y recomienda extremar la precaución en los desplazamientos.