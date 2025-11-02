Una mujer y 3 menores resultan heridos tras el vuelco de un coche en la CM-313 en Tobarra

Archivo - Imagen de Tobarra en Google Maps - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y tres menores de edad han resultado heridos este domingo tras el vuelco del turismo en el que viajaban en la carretera CM-313, a la altura de Tobarra (Albacete).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 16.49 horas en el kilómetro 139 de la citada vía.

Los heridos son una mujer de 31 años y dos niñas de 6 y 12 años, que han sido trasladadas en ambulancia de Urgencias al hospital de Albacete; y un bebé de tres meses, trasladado en una UVI al mismo hospital.

En el operativo también han estado un médico de Urgencias, efectivos de la Guardia Civil y bomberos de Hellín.