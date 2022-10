Las mujeres rurales sacan músculo en Porzuna y visibilizan con orgullo su contribución a una C-LM "viva"

CIUDAD REAL, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cerca del millar de mujeres que, procedentes de las diferentes esquinas de la región, se han dado cita en la localidad ciudadrealeña de Porzuna para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales han sacado músculo y han visibilizado su potencial y su contribución a la Castilla-La Mancha "viva, llena de talento y de oportunidades" que es la región en la actualidad.

En el acto institucional se ha reconocido la labor de Almudena Bejarano, arqueóloga y restauradora en Lezuza (Albacete); María Teresa Cuberes experta en nanotecnología y catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha que trabaja en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (Ciudad Real); Coral Pardo maestra de inglés y presidenta de la Asociación para la promoción y desarrollo serrano Prodese-Ceder de la Serranía de Cuenca; Isabelle Bancheraud, emprendedora del medio rural en Hiendelaencina (Guadalajara); y Rosario Castaño, maestra quesera tradicional de Herreruela de Oropesa (Toledo).

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha reivindicado la importancia de la fecha "para recordar que las mujeres rurales existimos y aquí estamos, orgullosas de lo que somos, y que somos tan necesarias como los hombres para la supervivencia de nuestros pueblos, porque un pueblo que se masculiniza, envejece y muere. Sin mujeres no hay vida".

De igual modo, ha destacado que esta jornada sirve para "visibilizar a las mujeres rurales, que son la raíz de nuestra tierra" ya que, tal y como ha argumentado, "sin raíces no hay nada, no hay fruto posible, ni en la naturaleza ni en la vida". "Por todo ello, no queremos que sigáis escondidas por más tiempo, no queremos una raíz fuerte, viva, brillante, a la luz, reconocida y reconocible".

"Hoy es un día de reconocimiento" para las cinco homenajeadas este año, Almudena Bejarano, María Teresa Cuberes, Coral Pardo, Isabelle Bancheraud y Rosario Castaño y con ellas a las miles y miles de mujeres que viven en el medio rural "y que hacen que todo funcione". De las cinco ha destacado que se trata de mujeres con perfiles muy distintos, pero "unidas por una gran pasión: luchar por sus pueblos y el compromiso con el mundo rural".

A su juicio, este compromiso demuestra "que no nos encontramos en la mal llamada España vaciada; esta España está tan viva y es tan real como la de las ciudades; están tan llena de talento, de ganas, de solidaridad y de oportunidades si las abemos buscar, que la de las ciudades" y por tanto es una España en la que hay futuro si "creemos en nosotras mismas". Y en ese sentido ha afirmado que "algo está pasando en Castilla-La Mancha con las mujeres rurales" porque hoy ya, más de la mitad de ellos negocios que se abren, lo hacen mujeres.

"Nos quedamos aquí, porque queremos estar aquí; queremos ser felices en nuestros pueblos y sobre todo queremos luchar para que nuestras hijas e hijos, nietas y nietos tenga un futuro en nuestros pueblos y si se van que sea porque quieren, pero no por falta de oportunidades", ha reivindicado la consejera, que jugaba en casa al albergar Porzuna, su pueblo natal, el acto.

LA MUJER, AL LADO DEL HOMBRE NI DELANTE NI DETRÁS

En este punto, la consejera ha hecho una reflexión acerca del papel que les corresponde a las mujeres en el medio rural y en ese sentido ha afirmado que debe ser "al lado de los hombres, ni delante ni detrás, compartiéndolo todo, tomando decisiones, emprendiendo, haciéndonos visibles y teniendo voz, porque tenemos voz propia y tenemos problemas específicos".

Además, ha añadido, "un pueblo que se masculiniza, envejece y muere. Solo las mujeres alumbran vida", y ha apuntado el dato de que, hoy en España, dos de cada tres personas que abandonan el medio rural son mujeres. Por todo ello, ha reiterado el compromiso del Gobierno que preside Emiliano García-Page para seguir mejorando las oportunidades de las mujeres en el medio rural con medidas como la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales.nvisibles a estos efectos y en su vejez, ni pensión ni nada".

Finalizando, la consejera ha enumerado algunos de los retos que aún quedan por delante, como el desempleo femenino, que es superior al masculino, "y aunque lo hemos reducido en 14 puntos en los últimos años, queda mucho por hacer"; las mujeres siguen teniendo salarios más bajos aunque hoy hay 3,5 veces más mujeres incorporadas al mercado de trabajo que al inicio de la autonomía.

SEGUIR IMPULSANDO LA REGIÓN

Por su parte, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha querido arropar a las mujeres rurales en su día, ha destacado que el avance en que han vivido el conjunto del territorio nacional y la región a lo largo de estas últimas cuatro décadas se debe a que las mujeres se han incorporado a la actividad laboral, a la actividad pública.

Por ello, ha pedido a las mujeres del medio rural que sigan impulsando y apoyando al Gobierno regional "para seguir mejorando nuestros pueblos e infraestructuras y servicios públicos porque han sido las auténticas protagonistas del avance y desarrollo de nuestro medio rural".

LA VANGUARDIA DE LOS PUEBLOS

El presidente del a Diputación de Ciudad, Real, José Manuel Caballero, también se ha desplazado a Porzuna, donde ha agradecido a las mujeres rurales ser ejemplo de que se puede hacer vanguardia desde los pueblos y ha reclamado más visibilidad para un colectivo que sufre la doble invisibilidad de ser mujeres y vivir en el medio rural.

"Mientras exista una sola mujer que sufra discriminación e invisibilidad, la lucha por la igualdad será una prioridad. En este trabajo cuentan con la Diputación de Ciudad Real como aliada", ha defendido.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha recordado que además de ser un día en el que reivindicar la mejora de la vida de las mujeres en los pueblos y enorme aportación, también es un día de celebración y agradecimiento porque "estas mujeres están demostrando que se puede hacer vanguardia desde el medio rural".

De ahí que haya pedido que se eliminen los prejuicios hacia el medio rural y hacia las mujeres que desarrollan su vida en él porque en los últimos 40 años se ha vivido una enorme transformación que ha convertido los pueblos en lugares abiertos, con una idiosincrasia propia que encuentra el equilibrio perfecto con la modernización, el progreso y la diversidad.

Por último, el presidente de la Diputación ha hecho un llamamiento para que si quieren vuelvan a la provincia quienes se fueron de los pueblos a las ciudades buscando nuevas oportunidades y que recuerdan la calidad de vida del medio rural y quienes no nacieron en los pueblos pero quieren descubrir las posibilidades de una vida con bienestar en los pueblos.