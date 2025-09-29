Multitudinario izado de bandera para inaugurar en Cuenca los actos de la patrona de la Guardia Civil

CUENCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de conquenses se han sumado al izado de bandera en la Plaza de la Hispanidad que sirve de pistoletazo de salida a los actos de la celebración en Cuenca de los actos nacionales de la Virgen del Pilar organizados por la Guardia Civil.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha presidido un acto que ha congregado a una multitud en la zona de Carretería, especialmente en torno al monumento a los caídos en África de Marco Pérez, lugar donde se ha producido el izado de la bandera que onderará durante estos días como homenaje a la Benemérita.

Durante el acto se han mostrado algunas de las banderas históricas que ha tenido este país, desde la enseña de los Reyes Católicos hasta la actual rojigualda que describe la Constitución Española.

La Guardia Civil ha repartido también varios banderines entre el público, en el que había muchos niños, para que pudieran acompañar el momento en el que, al son de los acordes del Himno Nacional, la bandera trepaba sobre el mástil para alzarse sobre la arteria principal de la ciudad.

Tras el izado, los efectivos de la Guardia Civil han protagonizado un pequeño desfile en Carretería, un pequeño aperitivo de la gran parada militar que se celebrará el próximo domingo en la calle Hermanos Becerril de la capital conquense.

Las principales autoridades de la provincia han participado en este acto que ha continuado con la inauguración, por parte de la propia directora del instituto armado, de la exposición 'La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía' en el centro cultural Aguirre.