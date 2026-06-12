Un mural celebra el papel de la mujer manchega en el corazón de Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mujer manchega tiene un homenaje en forma de mural en la Plaza Constitución de Valdepeñas. La iniciativa que partió del Consistorio, desde la concejalía de Igualdad, se ha materializado a través del alumnado de Expresión Artística de 4.º de ESO del IES Bernardo de Balbuena.

El mural, de 10,7 metros de ancho por 3,5 metros de altura, ha sido realizado en una pared de la plaza de la Constitución, en la calle Real, frente a la puerta de la sacristía de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y que ha puesto en valor este viernes la teniente de alcalde de Cultura, Vanessa Irla, junto al alumnado, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Tenemos el objetivo de sacar el arte a la calle, y esta es una forma de hacerlo", ha afirmado Vanessa Irla, apuntando que esta iniciativa "convierte un espacio cotidiano, un muro, en un gran lienzo y en una gran obra de arte, que además forma parte de nuestra identidad, haciendo un homenaje a la mujer manchega y a nuestras raíces".

Por su parte, Raúl Martín, profesor de Arte, ha señalado respecto a este proyecto que el alumnado "quiso relacionarlo con el mundo de La Mancha y Valdepeñas, y aunque hubo muchos bocetos en este proyecto colaborativo, salió esta idea con el molino y el atuendo típico de manchega".

La obra ha sido realizada por Noelia Díaz, Diego García, Raquel Lorente, Gonzalo Magagnini, Alfonso Marín, Lucía Martín, Blanca Martín, Santiago Olivares, Claudia Pérez, Lucía Sánchez y María Serrano.